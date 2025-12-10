Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε για το παιχνίδι που ακολουθεί για τον Παναθηναϊκό στο Μιλάνο τόνισε πως αφήνει πίσω του το ρεκόρ τριπόντων στον αγώνα με τον Πανιώνιο.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος τονίζει στις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι στο Μιλάνο πως πρέπει να αφήσει πίσω του το ρεκόρ τριπόντων στον αγώνα με τον Πανιώνιο και να επικεντρωθεί στο ματς απέναντι στην ομάδα από την ιταλική πόλη.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος:

Για το ρεκόρ τριπόντων στο ματς με τον Πανιώνιο: «Ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή, αλλά πρέπει να την αφήσουμε πίσω, γιατί έχουμε πολύ σημαντικά παιχνίδια που έρχονται. Όπως αυτό με το Μιλάνο, που για εμάς είναι ένα παιχνίδι must win. Πάμε με αυτή τη νοοτροπία στο Μιλάνο, για να πάρουμε το αποτέλεσμα».

Για την ψυχολογία του μετά την εμφάνιση στο προηγούμενο ματς: «Σίγουρα έχω καλή ψυχολογία, όμως κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και ξεκινάς από το μηδέν. Οπότε, είτε έχεις παίξει καλά, είτε άσχημα, θα πρέπει να κάνεις reset και να συγκεντρωθεί για να αποδώσεις στο επόμενο».

Για τα στοιχεία που θα πρέπει να έχει η ομάδα του για τη νίκη στο συγκεκριμένο ματς: «Έχουμε συγκεντρωθεί πολύ στο να μην έχουμε νεκρά διαστήματα. Να μπορέσουμε να έχουμε καλή και συμπαγή άμυνα. Στην επίθεση να γυρνάμε την μπάλα όσο καλύτερα γίνεται».

Για τις διαφορές μεταξύ Βαλένθια και Αρμάνι Μιλάνο: «Η Βαλένθια είναι μια ομάδα που παίζει τρομερό μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Είναι πρώτη στο πρωτάθλημα, στην Euroleague είναι μέσα στις πέντε πρώτες ομάδες. Μπορεί να μη λέγεται Ρεάλ Μαδρίτης ή να μην έχει την ιστορία της, αλλά είναι μια εξαιρετική ομάδα. Δεν είναι μια ομάδα που μπορείς να την υποτιμήσεις. Από εκεί και πέρα, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, έφυγε ο Μεσίνα αλλά η ομάδα έχει την επιρροή του. Έχει πολύ καλό ρόστερ και είναι ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι και αυτό».