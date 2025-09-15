Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, μίλησε από την Αυστραλία στο Gazzetta για το φετινό «Παύλος Γιαννακόπουλος». Αποστολή στην Αυστραλία: Γιώργος Κούβαρης.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στην Αυστραλία, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», μπροστά στους Έλληνες της ομογένειας.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, μίλησε στο Gazzetta για το event και μεταξύ άλλων ανέφερε το πόσο σημαντική είναι η διοργάνωσή του στη συγκεκριμένη χώρα αλλά ενώ έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες της Εθνικής για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket 2025.

Ο Ρογκαβόπουλος μιλάει στην κάμερα του Gazzetta για τη θερμή υποδοχή των φίλων του Παναθηναϊκού στη Μελβούρνη



Για το αν φανταζόταν ότι ως παίκτης του Παναθηναϊκού θα έπαιζε στην Αυστραλία: «Όχι δεν το περίμενα. Είναι τεράστια στιγμή γιατί πέρα από το ότι έχουμε να δούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, εγώ έχω να δω ανθρώπους δικούς μου, οικογένεια που ζουν εδώ. Είναι ιδιαίτερη στιγμή για εμένα, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ».

Για τη σημασία του event: «Είναι τεράστια στιγμή νομίζω. Για όλους, για την ομάδα, για το event το ίδιο, για τους φιλάθλους. Ιδιαίτερα για αυτούς νομίζω ότι είναι μία μοναδική εμπειρία να μπορούν να το ζήσουν από κοντά γιατί πολλοί άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν στην Ελλάδα για να δουν παιχνίδια ή να πάνε κάπου στο εξωτερικό. Εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ και θα περάσουμε υπέροχα και ελπίζω να είναι όλα καλά με υγεία και να γίνει το event όπως πρέπει».

Για το αν αυτή η αγάπη από την Αυστραλία θα μπορέσει να «καλύψει» την επιπλέον κούραση που θα υπάρχει από τις απουσίες: «Ναι! Είναι για καλό πράγμα όμως οι απουσίες. Τα παιδιά έκαναν κάτι πολύ μεγάλο με την Εθνική ομάδα. Πολλά συγχαρητήρια και στα παιδιά που παίζουν σε άλλες χώρες. Τους περιμένουμε να έρθουν εδώ, να δουλέψουμε όλοι μαζί, να παίξουμε όλοι μαζί και να τα πούμε από κοντά».