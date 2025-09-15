Οι φίλοι του Παναθηναϊκού γνώρισαν στη Μελβούρνη τους παίκτες της ομάδας και περίπου 500 άτομα έκαναν... ουρές για ένα αυτόγραφο! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ: Γιώργος Κούβαρης.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη Μελβούρνη, εκεί όπου φέτος θα διεξαχθεί το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», με τους Έλληνες της Αυστραλίας να επιφυλάσσουν «θερμή» υποδοχή στην αποστολή των «πρασίνων».

Συγκεκριμένα σε ένα event που διοργανώθηκε σε εστιατόριο της Μελβούρνης, οι παίκτες που έχουν ήδη ταξιδέψει εκεί, γνωρίστηκαν με τον κόσμο, μιας και περίπου 500 Έλληνες βρέθηκαν εκεί.

Φυσικά υπήρξαν ουρές από τους Έλληνες της Αυστραλίας για αυτόγραφα και φωτογραφίες με τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Παρόντες ήταν οι Κέντρικ Ναν, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Τζέριαν Γκραντ και Γιάννης Κουζέλογλου.

Ενώ θα υπάρξει και η ευκαιρία στους φίλους του Παναθηναϊκού της Μελβούρνης, να γνωρίσουν και τους υπόλοιπους παίκτες της ομάδας. Το δεύτερο γκρουπ, με τους διεθνείς, τον Εργκίν Αταμάν καθώς και τον Ρισόν Χολμς θα ταξιδέψει στις 16/9 για τη Μελβούρνη.

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει Παρτίζαν (18/9 - 12:30) και 36ers Αδελαΐδας (21/9). Αμφότερες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την κρατική τηλεόραση.

