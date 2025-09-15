Παναθηναϊκός: Ουρές στη Μελβούρνη από τους Έλληνες της Αυστραλίας για ένα αυτόγραφο
Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη Μελβούρνη, εκεί όπου φέτος θα διεξαχθεί το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», με τους Έλληνες της Αυστραλίας να επιφυλάσσουν «θερμή» υποδοχή στην αποστολή των «πρασίνων».
Συγκεκριμένα σε ένα event που διοργανώθηκε σε εστιατόριο της Μελβούρνης, οι παίκτες που έχουν ήδη ταξιδέψει εκεί, γνωρίστηκαν με τον κόσμο, μιας και περίπου 500 Έλληνες βρέθηκαν εκεί.
Φυσικά υπήρξαν ουρές από τους Έλληνες της Αυστραλίας για αυτόγραφα και φωτογραφίες με τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Παρόντες ήταν οι Κέντρικ Ναν, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Τζέριαν Γκραντ και Γιάννης Κουζέλογλου.
Ενώ θα υπάρξει και η ευκαιρία στους φίλους του Παναθηναϊκού της Μελβούρνης, να γνωρίσουν και τους υπόλοιπους παίκτες της ομάδας. Το δεύτερο γκρουπ, με τους διεθνείς, τον Εργκίν Αταμάν καθώς και τον Ρισόν Χολμς θα ταξιδέψει στις 16/9 για τη Μελβούρνη.
Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει Παρτίζαν (18/9 - 12:30) και 36ers Αδελαΐδας (21/9). Αμφότερες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την κρατική τηλεόραση.
☘️ Οι παίκτες του Παναθηναϊκού υπογράφουν αυτόγραφα σε φίλους του «Τριφυλλιού» στη Μελβούρνη
Αποστολή στην Αυστραλία: @gkouvaris #pao #paobc pic.twitter.com/ucvKnLjuqn— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 15, 2025
☘️ Υποδοχή της αποστολής του Παναθηναϊκού από Έλληνες σε event σε εστιατόριο της Μελβούρνης— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 15, 2025
Αποστολή στην Αυστραλία: @gkouvaris#pao #paobc pic.twitter.com/Mu0wQBTd40
