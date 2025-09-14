Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Αυστραλία το πρώτο γκρουπ για το «Παύλος Γιαννακόπουλος»
Ο Παναθηναϊκός αφίχθη στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Το μεγάλο ταξίδι των «πρασίνων» κύλησε ομαλά, με τον Παναθηναϊκό να φτάνει στις 05:10 τοπική ώρα Μελβούρνης.
Το πρώτο γκρουπ των «πρασίνων» έφτασε στην Αυστραλία, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει Παρτίζαν (18/9 - 12:30) και 36ers Αδελαΐδας (21/9). Αμφότερες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την κρατική τηλεόραση, με το πρώτο γκρουπ να φτάνει στη Μελβούρνη.
Θα ακολουθήσει στις 16 του μήνα το δεύτερο γκρουπ και θα αποτελείται από τους Ρισόν Χολμς, τους διεθνείς Σλούκα, Μήτογλου, Καλαϊτζάκη, Σαμοντούροβ, Τολιόπουλο, Ερνανγκόμεθ, Όσμαν, Γιούρτσεβεν και φυσικά τον προπονητή, Εργκίν Άταμαν που όπως και ο Όσμαν βρίσκεται στον τελικό του Eurobasket κόντρα στην Γερμανία.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι στην Αυστραλία χωρίς τους Ματίας Λεσόρ, Μάριους Γκριγκόνις και Τι Τζέι Σορτς.
