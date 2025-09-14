Πού θα δείτε τα φιλικά του Παναθηναϊκού στην Αυστραλια: Οι αντίπαλοι, οι μέρες και οι ώρες μετάδοσης
Ο Παναθηναϊκός AKTOR, μόλις λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του στην Euroleague και στη Stoiximan GBL, θα βρεθεί στην Αυστραλία ώστε να δώσει φιλικούς αγώνες.
Πιο συγκεκριμένα, θα αναμετρηθεί αρχικά με την Παρτίζαν Βελιγραδίου, την Πέμπτη (18/9) στις 12:30, αγώνας ο οποίος θα μεταδοθεί απευθείας τηλεοπτικά από το ΕΡΤ World. Στη συνέχεια, το σύνολο του Εργκίν Αταμάν θα αντιμετωπίσει τους 36ers της Αδελαΐδας, παιχνίδι το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή (21/9) και θα μεταδοθεί επίσης από την κρατική τηλεόραση.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι στην Αυστραλία χωρίς τους Ματίας Λεσόρ, Μάριους Γκριγκόνις και Τι Τζέι Σορτς ενώ αρχικά ήταν προγραμματισμένοι και αγώνες για τις 22/9 στο πλαίσιο του «Παύλος Γιαννακόπουλος», οι οποίοι ωστόσο ακυρώθηκαν.
Το πρώτο γκρουπ «πέταξε» το Σάββατο για την Αυστραλία, ενώ το δεύτερο θα μεταβεί στη Μελβούρνη στις 16 του μήνα και θα αποτελείται από τους διεθνείς Σλούκα, Μήτογλου, Καλαϊτζάκη, Σαμοντούροβ, Τολιόπουλο, Ερνανγκόμεθ, Όσμαν, Γιούρτσεβεν και φυσικά τον προπονητή, Εργκίν Άταμαν που όπως και ο Όσμαν βρίσκεται στον τελικό του Eurobasket κόντρα στην Γερμανία.
