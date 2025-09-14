Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Κύπρο για φιλικά παιχνίδια. Εκεί οι «ερυθρόλευκοι» τίμησαν τη μνήμη του Νεόφυτου Χανδριώτη.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Κύπρο όπου και συμμετέχει σε τουρνουά φιλικών αγώνων. Συνολικά θα δώσει δύο παιχνίδια εκεί, ένα σήμερα (14/9) με την Παρί ενώ το άλλο το έδωσε χθες, όταν και ηττήθηκε στην παράταση από τη Μονακό με 83-80.

Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με τον σύλλογο του Μόντε Κάρλο, οι «ερυθρόλευκοι» τίμησαν τη μνήμη του Νεόφυτου Χανδριώτη.

🙏 Ο Ολυμπιακός τίμησε τη μνήμη του Νεόφυτου Χανδριώτη και τιμήθηκε στο τουρνουά που φέρει το όνομά του



Πριν το τζάμπολ του φιλικού με τη Μονακό, στο διεθνές τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», οι «ερυθρόλευκοι» τίμησαν τον πατέρα του αείμνηστου Νεόφυτου, καθώς και τους διοργανωτές… pic.twitter.com/DiaQhWKU9d September 14, 2025

Ο Ολυμπιακός τίμησε τη μνήμη του Νεόφυτου Χανδριώτη

Πριν το τζάμπολ του φιλικού αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μονακό, στo πλαίσιo του διεθνούς τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», οι «ερυθρόλευκοι» τίμησαν τον πατέρα του αείμνηστου Νεόφυτου και τους διοργανωτές του τουρνουά.

Ο Σάσα Βεζένκοφ παρέδωσε τη συλλεκτική φανέλα των 100 χρόνων με τις υπογραφές των παικτών στον κ. Δημήτρη Χανδριώτη, πατέρα του αείμνηστου Νεόφυτου και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στον πρόεδρο της ΕΘΑ κ. Πανίκο Κωνσταντίνου και τον επιστήθιο φίλο του Νεόφυτου και πρόεδρο της Pnevma Promotion κ. Νικόλα Κωνσταντίνου.

Επιπλέον, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Affidea Ελλάδας (χορηγοί του τουρνουά) κ. Θοδωρής Καρούντζος παρέδωσε τιμητική πλακέτα στον Sports Director του Ολυμπιακού Χρήστο Μπαφέ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας 2024-25.