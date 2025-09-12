Παρτίζαν - ΠΑΟΚ: Τρομερή ατμόσφαιρα και συνθήματα στα ελληνικά από τους Σέρβους (vids)
Στη Σερβία, η Παρτίζαν Βελιγραδίου υποδέχτηκε τον ΠΑΟΚ σε ένα φιλικό το οποίο πραγματοποιήθηκε σε ανοιχτό γήπεδο, το οποίο μάλιστα ήταν προγραμματισμένο να γίνει μία μέρα νωρίτερα (11/9), με τος Σέρβους να δημιουργούν μία πολύ όμορφη ατμόσφαιρα.
Οι φίλαθλοι των δύο ομάδων άλλωστε είναι γνωστό ότι έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στην έναρξη του παιχνιδιού, την ώρα που στο παρκέ έπεφταν τα χαρτιά από τους Σέρβους, πριν και μετά την έναρξη του ματς, εκείνοι τραγουδούσαν μαζί με τους φίλους του ΠΑΟΚ στα ελληνικά συνθήματα του «δικεφάλου του Βορρά».
🖤🤍
Gledaj utakmicu besplatno na https://t.co/GXqWoNfC0U🔗#KKPartizan pic.twitter.com/f5tl653mWN— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) September 12, 2025
🖤🤍
Gledaj utakmicu besplatno na https://t.co/GXqWoNfC0U🔗#KKPartizan pic.twitter.com/AJOLpRDBar— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) September 12, 2025
'Ajmo crno-beli!✊🏽⚫️⚪️— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) September 12, 2025
Gledaj utakmicu besplatno na https://t.co/GXqWoNfC0U#KKPartizan pic.twitter.com/jEqoUbJPNe
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.