Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα από τους φιλάθλους της Παρτίζαν στο φιλικό με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.

Στη Σερβία, η Παρτίζαν Βελιγραδίου υποδέχτηκε τον ΠΑΟΚ σε ένα φιλικό το οποίο πραγματοποιήθηκε σε ανοιχτό γήπεδο, το οποίο μάλιστα ήταν προγραμματισμένο να γίνει μία μέρα νωρίτερα (11/9), με τος Σέρβους να δημιουργούν μία πολύ όμορφη ατμόσφαιρα.

Οι φίλαθλοι των δύο ομάδων άλλωστε είναι γνωστό ότι έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στην έναρξη του παιχνιδιού, την ώρα που στο παρκέ έπεφταν τα χαρτιά από τους Σέρβους, πριν και μετά την έναρξη του ματς, εκείνοι τραγουδούσαν μαζί με τους φίλους του ΠΑΟΚ στα ελληνικά συνθήματα του «δικεφάλου του Βορρά».