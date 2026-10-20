ΠΑΟΚ: «Ντου» των φιλάθλων του Δικεφάλου του Βορρά στο προφίλ του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ
Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ δεν ανήκει πλέον στο έμψυχο δυναμικό των Μιλγουόκι Μπακς και οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έσπευσαν να του κάνουν επίθεση... αγάπης στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Γύρνα τώρα που έχουμε λεφτά».
Ο 26χρονος αθλητής, ο οποίος επέστρεψε δυναμικά στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη πραγματοποιώντας πολύ καλές εμφανίσεις με τους Κλίπερς και τους Μπακς τις δύο τελευταίες σεζόν.
Συγκεκριμένα τη σεζόν 2024-25 είχε κατά μέσο όρο 10.3 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ ανά 20 λεπτά συμμετοχής ενώ πέρυσι (που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς) αγωνίστηκε σε 38 παιχνίδια και είχε αντίστοιχα 17.4 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 7.4 τελικές πάσες ανά 33 λεπτά στο παρκέ. Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός σταρ πέρασε από τα... μέρη μας, φορώντας τη φανέλα του Δικεφάλου του Βορρά, για ένα σύντομο χρονικό διάστημα το 2024. Κάτι τέτοιο οραματίζονται και τώρα οι οπαδοί των ασπρόμαυρων, οι οποίοι με τον Τέλη Μυστακίδη στον προεδρικό θώκο της ομάδας, γνωρίζουν τις οικονομικές δυνατότητες του συλλόγου.
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