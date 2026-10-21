Δείτε την ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Ούλμ για την 4η αγωνιστική του EuroCup.

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Ούλμ (21/10, 20:00 LIVE από το Gazzetta), για την 4η αγωνιστική του EuroCup.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης μετά την ήττα από τη Λιετκάμπελις, θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα και να πετύχει την 3η νίκη της στη διοργάνωση.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.

Ενόψει του αγώνα με την Ουλμ, ο Αντρέα Τρινκιέρι ανέφερε: «Γνωρίζω πολύ καλά πως αγωνίζονται, έχω παρακολουθήσει πολλά παιχνίδια τους. Κάθε αγώνας, βέβαια, έχει διαφορετική εξέλιξη. Είναι δεδομένο ότι θα προσπαθήσουν να παίξουν γρήγορα, να εκτελέσουν τις επιθέσεις τους σε λιγότερο από 14 δευτερόλεπτα και να τρέξουν στο ανοιχτό γήπεδο. Διαθέτουν αθλητικούς και ψηλούς γκαρντ. Το πιο σημαντικό για εμάς θα είναι τα ριμπάουντ. Εάν καταφέρουμε να περιορίσουμε τις ευκαιρίες τους, αυτό θα μας βοηθήσει πολύ να μείνουμε μέσα στο παιχνίδι».