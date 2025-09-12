Παναθηναϊκός: Sold Out το εντός έδρας κόντρα στην Μπαρτσελόνα

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως το δεύτερο εντός έδρας κόντρα στην Μπαρτσελόνα έγινε Sold Out.

Sold Out έγινε το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και την Μπαρτσελόνα στο TELEKOM CENTER Athens (3/10, 21:15).

Αυτό είναι το δεύτερο παιχνίδι των «πράσινων» στο οποίο γίνονται ανάρπαστα όλα τα εισιτήρια, καθώς έχουν ήδη εξαντληθεί κι εκείνα του ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό, που είναι προγραμματισμένο για τις 2 Ιανουαρίου του 2026!

Η ανακοίνωση της ομάδας

«Δύο ήδη... και η σεζόν δεν έχει καν ξεκινήσει. Το πάθος σας ανεβάζει συνεχώς τον πήχη, και τα εισιτήρια φεύγουν το ένα μετά το άλλο. Κλείσε εδώ τη δική σου θέση: 4gcaz.app.link/tickets »

Λαρεντζάκης

 

