Παναθηναϊκός: Sold Out το εντός έδρας κόντρα στην Μπαρτσελόνα
Sold Out έγινε το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και την Μπαρτσελόνα στο TELEKOM CENTER Athens (3/10, 21:15).
Αυτό είναι το δεύτερο παιχνίδι των «πράσινων» στο οποίο γίνονται ανάρπαστα όλα τα εισιτήρια, καθώς έχουν ήδη εξαντληθεί κι εκείνα του ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό, που είναι προγραμματισμένο για τις 2 Ιανουαρίου του 2026!
Η ανακοίνωση της ομάδας
«Δύο ήδη... και η σεζόν δεν έχει καν ξεκινήσει. Το πάθος σας ανεβάζει συνεχώς τον πήχη, και τα εισιτήρια φεύγουν το ένα μετά το άλλο. Κλείσε εδώ τη δική σου θέση: 4gcaz.app.link/tickets »
𝐒𝐎𝐋𝐃 𝐎𝐔𝐓 💥— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 12, 2025
Two down… and the season hasn’t even started yet! ☘️🔥
Your passion keeps raising the bar, and the tickets keep rolling out. 💚
Secure yours now before the remaining are gone: https://t.co/iep0gLEnzq #WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908… pic.twitter.com/KA9CuW8mr1
