Τρέλα στους φίλους του Παναθηναϊκού: Sold out το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό του... 2026!
Το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό είναι ένα από τα μεγαλύτερα στον ευρωπαϊκό αθλητισμό, με τα παιχνίδια τους στην Euroleague να είναι σταθερά από αυτούς που όλο το κοινό περιμένει με ιδιαίτερη προσμονή.
Όπως έκανε γνωστό μέσα από επίσημη ανακοίνωσή της η «πράσινη» ΚΑΕ, τα εισιτήρια για το μεταξύ τους ντέρμπι στις 2 Ιανουαρίου του 2026 για τη 19η αγωνιστική της Euroleague στο TELEKOM CENTER Athens εξαντλήθηκαν!
Εδώ και μερικές ημέρες είχε αρχίσει η προπώληση των μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες του «τριφυλλιού», ενώ ενδεικτικό της στήριξης που δείχνουν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, είναι το γεγονός ότι έχουν πουληθεί 15.000 διαρκείας!
𝐒𝐎𝐋𝐃 𝐎𝐔𝐓 💥— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 21, 2025
Is it early enough to announce our first sold out of the 2025-26 season? ☘️
Once again, #PAOFans prove why they are the BEST in the game! 💚
First one down! Book your tickets and let’s pack our home every single night 🔜#WeTheGreens #paobcaktor… pic.twitter.com/DVvjaDPPsy
