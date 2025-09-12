Γνωστό έγινε το πρόγραμμα του Stoiximan Super Cup 2025 με την Καρδίτσα να παίρνει την θεση του Παναθηναϊκού.

Ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε το πρόγραμμα για το Stoiximan Super Cup 2025 με τον Παναθηναϊκό να μη συμμετέχει στη διοργάνωση και την Καρδίτσα να παίρνει τη θέση του.

Αναλυτικά

H εκκίνηση της σεζόν για το επαγγελματικό μπάσκετ θα γίνει για 6η χρονιά με τον θεσμό του Stoiximan Super Cup και για 4η σερί στο «σμαραγδένιο νησί», στην Ρόδο.

Οι Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Προμηθέας και για «παρθενική» φορά στην ιστορία της, η Καρδίτσα θα διεκδικήσουν στο κλειστό γήπεδο της Καλλιθέας τον πρώτο τίτλο της αγωνιστικής χρονιάς για το επαγγελματικό μπάσκετ, ενώ παράλληλα υπόσχονται πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους.

Το πρόγραμμα του Stoiximan Super Cup 2025:

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

17:00: ΑΕΚ – Προμηθέας

20:30: Ολυμπιακός – Καρδίτσα

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

20:00: Μεγάλος Τελικός

Οι αγώνες του Stoiximan Super Cup 2025 θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από τα κανάλια της ΕΡΤ.