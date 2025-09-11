Η συμμετοχή της Μακάμπι και της Χάποελ Τελ Αβίβ στην EuroLeague δημιουργεί οργανωτικά ζητήματα όσον αφορά τα εντός έδρας παιχνίδια. Οριστικά σε Βελιγράδι και Σόφια οι δύο ομάδες. Τι ισχύει για τα ματς στην Κωνσταντινούπολη;

Τόσο η Μακάμπι Τελ Αβίβ, όσο και η Χάποελ Τελ Αβίβ, παρά την εμπόλεμη κατάσταση στην Γάζα συμμετέχουν κανονικά στην EuroLeague, ωστόσο όπως είναι φυσικό προκύπτουν οργανωτικά προβλήματα.

Φέτος οι ομάδες από το Ισραήλ έγιναν δύο μετά την κατάκτηση του EuroCup από την Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη, όμως κανένας εκ των δύο συλλόγων δεν μπορεί να κάνει χρήση της έδρας του λόγω του πολέμου.

Μέχρι τώρα δεν ήταν γνωστό το πού θα αγωνίζονταν οι δύο ομάδες, ωστόσο η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα συνεχίσει εν τέλει να χρησιμοποιεί ως έδρα το Βελιγράδι, ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ θα μεταφερθεί στη Σόφια, ενώ ανά διαστήματα θα δίνει αγώνες και στο Σαμοκόβ της Βουλγαρίας, όπου έπαιζε την περασμένη σεζόν.

H ανακοίνωση της EuroLeague

«Η Euroleague Basketball ενέκρινε εναλλακτικές τοποθεσίες για τις ισραηλινές ομάδες να παίξουν τους εντός έδρας αγώνες τους για την περίοδο 2025-26, λόγω της αδυναμίας διοργάνωσης αγώνων στο Ισραήλ, λόγω της τρέχουσας κατάστασης.

Η Μακάμπι και η Χάποελ Ιερουσαλήμ πρότειναν να φιλοξενήσουν όλους τους εντός έδρας αγώνες τους στην πρωτεύουσα της Σερβίας, Βελιγράδι. Η Μακάμπι θα παίξει στην Aleksandar Nikolic Hall, ενώ η Χάποελ θα φιλοξενήσει τους εντός έδρας αγώνες της στο Ranko Zeravica Sports Hall.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ πρότεινε να παίξει τους εντός έδρας αγώνες της στο Arena 8888 στη Σόφια της Βουλγαρίας, με επιλεγμένους αγώνες να διεξάγονται στο Arena Botevgrad Arena, καθώς το Arena 8888 δεν ήταν διαθέσιμο.

Οι ισραηλινές ομάδες έπαιξαν τους εντός έδρας αγώνες τους τις δύο τελευταίες σεζόν σε εναλλακτικές τοποθεσίες λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια που προέκυψαν από τη συνεχιζόμενη ένοπλη σύγκρουση στην περιοχή, με στόχο πάντα τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ευημερίας των παικτών, του προσωπικού και των οπαδών.

Η Euroleague Basketball θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης, διατηρώντας παράλληλα επαφή με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, και θα ανακοινώσει τυχόν τροποποιήσεις σχετικά με τις παραπάνω αποφάσεις σε περίπτωση που η κατάσταση στην περιοχή επιστρέψει στο φυσιολογικό».

Να υπενθυμίσουμε ότι είχε εξεταστεί και το ενδεχόμενο της Κύπρου, ωστόσο δεν δόθηκε άδεια από τις αρχές λόγω των αυξημένων μέτρων που απαιτούνταν. Τα ζητήματα δεν σταματούν εκεί, αφού πρέπει να βρεθούν λύσεις και για τους αγώνες που θα έδιναν Μακάμπι και Χάποελ στην Κωνσταντινούπολη. Στις δύο πρώτες αγωνιστικές, η Αναντολού Εφές θα υποχρεωθεί να αντιμετωπίσει τις ισραηλινές ομάδες στην Ποντγκόριτσα, ενώ το τι θα αποφασιστεί στην περίπτωση της Φενέρμπαχτσε παραμένει άγνωστο.

Οι σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας ανέκαθεν ήταν τεταμένες, ενώ τώρα έχουν οξυνθεί, κάτι που καθιστά επικίνδυνες αυτές τις αναμετρήσεις. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν προβλήματα και σε άλλες πόλεις, καθώς πέρυσι, στον αγώνα της Μακάμπι με τη Μπασκόνια, σημειώθηκαν συγκεντρώσεις διαδηλωτών έξω από την «Buesa Arena», ενώ στο εσωτερικό του γηπέδου υψώθηκαν δεκάδες παλαιστινιακές σημαίες.