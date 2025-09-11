Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ο Μότλεϊ συνελήφθη προσωρινά στη Βουλγαρία για παραβίαση του Κώδικα Κυκλοφορίας»
Η Χάποελ Τελ Αβίβ βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στη Βουλγαρία, συνεχίζοντας την προετοιμασία της ενόψει της νέας σεζόν, με τον Τζόναθαν Μότλεϊ ωστόσο να μπλέκει σε μία περιπέτεια.
Ο σέντερ των Ισραηλινών δεν επέστρεψε στο Τελ Αβίβ με την υπόλοιπη ομάδα, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το «one». Ο Μότλεϊ παραβίασε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και αυτή του η πράξη τον οδήγησε σε κράτηση από την Αστυνομία της χώρας.
Ωστόσο η Χάποελ παρενέβη και το συμβάν θεωρείται λήξαν σύμφωνα με τους Ισραηλινούς. Με τον Τζόναθαν Μότλεϊ να μην επιστρέφει με την υπόλοιπη αποστολή στο Ισραήλ την Τετάρτη. Ωστόσο η άκρη βρέθηκε και εκείνος γύρισε λίγες ώρες αργότερα.
Έτσι η Χάποελ θα τον έχει κανονικά το προσεχές Σάββατο στην πρώτη επίσημη υποχρέωση της σεζόν, το Israeli Cup.
