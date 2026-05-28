Υπαρκτό είναι το ενδεχόμενο χειρουργείου για τον Ελάιτζα Μπράιαντ που έφυγε από το Ισραήλ και πιθανότατα θα χάσει τα Playoffs του πρωταθλήματος.

Αμφίβολη θεωρείται η συμμετοχή του Ελάιτζα Μπράιαντ στα τελευταία παιχνίδια της σεζόν με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Αμερικανός περιφερειακός ταλαιπωρείται από τραυματισμό, ο οποίος ενδέχεται να τον αφήσει εκτός δράσης για το υπόλοιπο των Playoffs στο ισραηλινό πρωτάθλημα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sports Walla, το πρόβλημα προέκυψε μετά την ολοκλήρωση των Playoffs της EuroLeague, με τον παίκτη να έχει ήδη αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

לא רק לא בסגל לדרבי - אלייז'ה בריאנט המריא מישראל, עשוי לעבור הליך רפואי ובספק גדול לפלייאוף.



Παράλληλα, δεν αποκλείεται να χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, κάτι που, αν συμβεί, θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δύο μήνες. Με αυτά τα δεδομένα, η επιστροφή του στη φετινή αγωνιστική περίοδο μόνο βέβαιη δεν μπορεί να θεωρείται.