Στο πρώτο του φιλικό προετοιμασίας, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 95-67 του Προμηθέα Πάτρας, έχοντας πέντε διψήφιους, ενώ ο Κίναν Έβανς αγωνίστηκε για 20 λεπτά.

Το πρώτο φιλικό... ξεμούδιασμα για τον Ολυμπιακό έγινε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας απέναντι στον Προμηθέα. Οι «ερυθρόλευκοι» πατώντας το... γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο, επικράτησαν με 95-67 των Πατρινών, σε παιχνίδι που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.

Για ένα ημίχρονο ο Προμηθέας κατάφερε να παρακολουθεί τον Ολυμπιακό, με το 20λεπτο να βρίσκει σφιχταγκαλιασμένες τις δύο ομάδες στους 39 πόντους. Όμως ένα επιθετικό ξέσπασμα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα οδήγησε στο 79-49 της 3ης περιόδου.

Με τον Κίναν Έβανς να επιστρέφει σε αγωνιστικό ρυθμό, μετά και τη σεζόν στην οποία έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού. Ο Αμερικανός σκόραρε 3 πόντους στα 20 λεπτά που πάτησε παρκέ, έχοντας 1/3 δίποντα, 1/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 λάθη.

Πρώτος σκόρερ για την ομάδα των Πειραιωτών ήταν ο Σάσα Βεζένκοβ. Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού σκόραρε 19 πόντους (3/4 τρίποντα), μαζί με 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ενώ ακολούθησε στο σκοράρισμα ο Σέιμπεν Λι με 18 πόντους.

Διψήφιοι ήταν ακόμα τρεις παίκτες για τον Ολυμπιακό. Ο Ντόντα Χολ με 15 πόντους (4/4 2π.), ο Καλίφα Κουμάντζε, που βοηθάει στην προετοιμασία, με 12 πόντους και 5 ριμπάουντ και ο Τάισον Γουόρντ με άλλους 11 (4/4 2π.).

Για τον Προμηθέα Χάμοντς και Κόουλμαν με 12 και 11 πόντους αντίστοιχα ήταν οι κορυφαίοι σκόρερ.

Τα δεκάλεπτα: 25-21, 39-39, 79-49, 95-67