Φουρνιέ: «Όσο μεγαλύτερη είναι η πρόκληση, τόσο μεγαλύτερη η ανταμοιβή»

Οι αντιδράσεις του Εβάν Φουρνιέ στο γεγονός ότι το Final Four της Euroleague για τη σεζόν 2025-26 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.

Όπως έγινε επίσημα γνωστό, το Final Four της Euroleague για τη σεζόν του 2025-26 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Telekom Center Athens, μετά από 19 ολόκληρα χρόνια. Τότε, το 2007, ο Παναθηναϊκός είχε κατακτήσει την τέταρτη του Euroleague.

Πλέον όλες οι ομάδες που έχουν στόχο την κατάκτηση του τροπαίου βάζουν στόχο να βρεθούν στις 22 και στις 24 Μαΐου στην ελληνική πρωτεύουσα ώστε να διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης.

Ανάμεσα σε αυτούς και ο Ολυμπιακός, με τον Εβάν Φουρνιέ μάλιστα να στέλνει τα πρώτα του μηνύματα μετά την ανακοίνωση της Euroleague.

Πιο συγκεκριμένα, αρχικά ανέφερε: «Κυνηγετική περίοδος» ενώ μετά από λίγα λεπτά σημείωσε: «Όσο μεγαλύτερη είναι η πρόκληση, τόσο μεγαλύτερη η ανταμοιβή».