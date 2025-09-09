Ο Τζέριαν Γκραντ ενσωματώθηκε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού AKTOR και μίλησε για την εθνική ομάδα και το ταξίδι στην Αυστραλία.

Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε την παρουσία του με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ και ενσωματώθηκε στην προετοιμασία των «πρασίνων».

Μάλιστα δεν έκρυψε την επιθυμία του να κατακτήσει στη φετινή Euroleague το βραβείο του καλύτερου αμυντικού της χρονιάς.

Αναλυτικά τα όσα είπε

Για το χάλκινο μετάλλιο με την Team USA στους Παναμερικανικούς Αγώνες: «Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Δεν καταφέραμε να πάρουμε το χρυσό που θέλαμε αλλά το να επιστρέψουμε με ένα μετάλλιο ήταν πραγματικά μοναδικό.»

Για το αν πήγε για πρώτη φορά στη Νικαράγουα: «Ναι, ήταν η πρώτη μου φορά. Είχε πλάκα που ήμασταν με τους συμπαίκτες μου και κάναμε κάτι ιδιαίτερο. Ήταν εξαιρετικό ταξίδι».

Για το ταξίδι στην Αυστραλία: «Είμαι ενθουσιασμένος. Είναι ένα μέρος που είχα στη λίστα μου για να επισκεφθώ. Και το να έχω τη δυνατότητα να πάω με την ομάδα γι' αυτό το ιδιαίτερο τουρνουά θα σημαίνει πολλά.».

Για το πρώτο ματς της σεζόν: «Ναι είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος. Έχουμε κάποιους νέους παίκτες, επιστρέφουν μερικοί ακόμα. Έχουμε μία πολύ ταλαντούχα ομάδα και ανυπομονώ για τη σεζόν που έρχεται.»

Για τις αμυντικές του παραστάσεις: «Σίγουρα! Ελπίζω φέτος να καταφέρω επιτέλους να πάρω και το βραβείο. Θα δούμε».