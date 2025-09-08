Ενσωματώθηκε στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού ο Τζέριαν Γκραντ. Πετάει για Αυστραλία το Σάββατο.

Στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR ενσωματώθηκε (8/9) ο Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος το περασμένο διάστημα βρισκόταν στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού εκπροσωπώντας την εθνική των ΗΠΑ στο FIBA AmeriCup.

Ο ίδιος αναμένεται να ταξιδέψει στην Αυστραλία το Σάββατο (13/9), αναχωρώντας με το πρώτο γκρουπ παικτών για τα παιχνίδια που θα δώσει το «τριφύλλι» στην Ωκεανία. Το δεύτερο γκρουπ, αυτό με τους διεθνείς θα φύγει στις 16/9.

Την αποστολή δεν θα ακολουθήσει τόσο ο Μάριους Γκριγκόνις όσο και ο Ματίας Λεσόρ, οι οποίοι θα παραμείνουν στην Αθήνα για θεραπεία και για να μην επιβαρύνουν τον οργανισμό τους.