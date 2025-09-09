Οριστικά και αμετάκλητα ο Παναθηναϊκός δεν θα πάρει μέρος στο φετινό Stoiximan Super Cup και θα κληθεί να πληρώσει χρηματικό πρόστιμο.

Το χρονικό μίας προαναγγελθείσας απόφασης έλαβε τέλος καθώς στο Δ.Σ. της Stoiximan GBL έγινε και επίσημα γνωστό ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα λάβει μέρος στο Stoiximan Super Cup της Ρόδου.

Οι «πράσινοι» θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ για τη μη συμμετοχή τους στο Stoiximan Super Cup ενώ είναι ανοικτό και το ενδεχόμενο να χάσει το δικαίωμα να πάρει μέρος στη διοργάνωση της επόμενης αγωνιστικής σεζόν.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναμένεται να επιστρέψει από την Αυστραλία όπου θα βρεθεί για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ στις 25 του μήνα και ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατον να πάρει μέρος στο Super Cup (26-27/9), το οποίο θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ και του Προμηθέα, ενώ τη θέση του «τριφυλλιού» αναμένεται να πάρει η Καρδίτσα.

Την Παρασκευή (12/9) η GBL θα ανακοινώσει και τα ζευγάρια που θα διασταυρωθούν στο Super Cup.