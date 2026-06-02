Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026 - 2027.

Ο Ηρακλής ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν, με τον Γηραιό να ανακοινώνει την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για τους εντός έδρας αγώνες της αγωνιστικής περιόδου 2026 - 2027.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΕΜΕΙΣ ΓΙΑ ΕΜΑΣ!

Η νέα σεζόν ξεκινά μαζί σου!

Με εσένα που είσαι εδώ στις νίκες, στις ήττες, σε κάθε μάχη.

Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη για την αγωνιστική περίοδο 2026-27*, με πρώτη φάση τις ανανεώσεις των περσινών κατόχων, οι οποίοι διατηρούν προτεραιότητα και δικαίωμα κράτησης της θέσης τους με έκπτωση 10%.

*Από τα εισιτήρια διαρκείας εξαιρούνται οι ημιτελικοί και οι τελικοί για τα εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια, σε περίπτωση πρόκρισης.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τις τιμές των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026-27:

Έκδοση εισιτηρίων

Τα εισιτήρια είναι αυστηρά ονομαστικά. Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να έχει στην κατοχή του μόνο ένα (1) εισιτήριο.

Για την έκδοσή του είναι απαραίτητα τα ακόλουθα:

Ονοματεπώνυμο

Εθνικότητα

Α.Μ.Κ.Α. (για Έλληνες πολίτες 6+ ετών)

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο, email)

Για έκδοση τιμολογίου παρακαλείστε όπως απευθυνθείτε στο [email protected], πριν την ανανέωση ή έκδοση εισιτηρίου.

Με την αγορά εισιτηρίου αποδέχεστε τους όρους που αναγράφονται αναλυτικά εδώ: https://www.more.com/sports/kae-iraklis-eisitiria-diarkeias-2026-2027/pdf/terms/ και συναινείτε στη συλλογή προσωπικών δεδομένων, βάσει των όρων που αναγράφονται αναλυτικά εδώ: https://www.more.com/sports/kae-iraklis-eisitiria-diarkeias-2026-2027/pdf/gdpr/

Υποχρεωτική ταυτοποίηση εισιτηρίων

⚠️ Η ταυτοποίηση του εισιτηρίου με την προσθήκη του στην εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι υποχρεωτική βάσει νομοθεσίας και απαραίτητη για την είσοδο στο γήπεδο.

Οι φίλαθλοι οφείλουν να εγκαταστήσουν εγκαίρως στην προσωπική τους συσκευή κινητού τηλεφώνου (smartphone) την εφαρμογή Gov.gr Wallet, η οποία διατίθεται δωρεάν στο Apple Store και στο Google Play.

Για τη σύνδεση στην εφαρμογή είναι απαραίτητη η χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet, καθώς η κατοχή επιβεβαιωμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr).

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής στο https://tickets.gov.gr/

Τεχνική υποστήριξη για τη χρήση/λειτουργία της εφαρμογής στο https://support.gov.gr/

Η ΚΑΕ δε φέρει ευθύνη για τη χρήση/λειτουργία της εφαρμογής και δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο στη διαδικασία προσθήκης και ταυτοποίησης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet.

📌 Οι φίλαθλοι άνω των 67 ετών, χωρίς πρόσβαση σε smartphone εξυπηρετούνται από τα γραφεία της ΚΑΕ στο Ιβανώφειο για την ταυτοποίησή τους.

📌 Για την ταυτοποίηση ανηλίκων κάτω των 18 ετών, ο έχων την επιμέλεια του ανηλίκου έχει τη δυνατότητα και υποχρέωση εισαγωγής του εισιτηρίου στην εφαρμογή, είτε συνοδεύει ο ίδιος είτε τρίτο πρόσωπο. Βασική προϋπόθεση, ο ενήλικος συνοδός να έχει ήδη ταυτοποιήσει και αποθηκεύσει το δικό του εισιτήριο στο Gov.gr Wallet.

Oι ανήλικοι άνω των 15 ετών, οι οποίοι έχουν προσωπικούς κωδικούς – διαπιστευτήρια TAXISnet και το κινητό τους τηλέφωνο είναι καταχωρημένο στο ΕΜΕπ – emep.gov.gr, μπορούν να ακολουθούν την ίδια διαδικασία με τους ενήλικες.

Μεταβίβαση εισιτηρίου διαρκείας

Σημειώνουμε πως η μεταβίβαση του εισιτηρίου διαρκείας επιτρέπεται μέχρι 3 ώρες πριν τον εκάστοτε αγώνα. Για τα εισιτήρια ανηλίκων δεν παρέχεται δυνατότητα μεταβίβασης από την εφαρμογή.