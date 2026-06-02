Ο Ολυμπιακός έκανε επίσημα την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στο Λιμάνι, ύστερα από απουσία δύο ετών.

Το teaser της επιστροφής του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό ανέβηκε στα social media του συλλόγου. Με την φράση «he's back home» και την φανέλα με το Νο7 ο πειραϊκός σύλλογος επιβεβαίωσε τα όσα αναφέραμε λίγο νωρίτερα καθώς η ανακοίνωση του come back του στο Λιμάνι ήταν θέμα χρόνου.

Λίγο αργότερα, οι ερυθρόλευκοι έκαναν επίσημη την επιστροφή του «Φόρτου» στον Πειραιά. Έτσι ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα η επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Ο άλλοτε αρχηγός των Πειραιωτών επιστρέφει και τυπικά πλέον στον σύλλογο όπου αγάπησε όσο κανείς άλλος προκειμένου να κλείσει εκεί την καριέρα του.

Ήδη ο Ολυμπιακός είχε προαναγγήλει σχετικά την επάνοδό του και ακολούθησε και το σχετικό ποστάρισμα με την ανακοίνωση. Ο έμπειρος χαφ γυρίζει στον Ολυμπιακό όπου σήκωσε Ευρωπαϊκό ως αρχηγός (το Conference του 2024). Σε έναν Ολυμπιακό όπου είχε 343 αγώνες και 94 γκολ αλλά και 106 ασίστ. Στους Ερυθρόλευκους επίσης έχει πάρει 6 Πρωταθλήματα και 2 Κύπελλα.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Κώστας Φορτούνης, η επιστροφή! Ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Κώστα Φορτούνη, δύο χρόνια μετά τη μεγαλειώδη στιγμή κατά την οποία ως αρχηγός σήκωσε το UEFA Europa Conference League.

Ο «Φόρτου» φόρεσε την «ερυθρόλευκη» φανέλα με το Νο7 στην πλάτη και επιστρέφει στον Θρύλο, με τον οποίο από το 2014 έως το 2024 πραγματοποίησε 343 συμμετοχές, με απολογισμό 94 γκολ και 106 ασίστ! Τη δεκαετία που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό κατέκτησε έξι Πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα και ασφαλώς το Ευρωπαϊκό!

Κώστα, καλώς όρισες στο σπίτι σου.

Τι έχει κάνει ο Κώστας Φορτούνης στον Ολυμπιακό

