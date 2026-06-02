Ο Δημήτρης Γιαννούλης δεν κατάφερε να ξεπεράσει το μυϊκό πρόβλημα που αντιμετώπιζε και έμεινε εκτός ενόψει των φιλικών της Ελλάδας με Σουηδία και Ιταλία.

Η Εθνική Ελλάδας προετοιμάζεται ενόψει των δύο φιλικών αναμετρήσεων με Σουηδία στις 4 Ιουνίου εκτός έδρας και με Ιταλία στο Παγκρήτιο στις 7 Ιουνίου.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν θα έχει τελικά στη διάθεσή του τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις μυϊκές ενοχλήσεις που είχε με συνέπεια να αποδεσμευτεί από την αποστολή καθώς δεν θα προλάβαινε να είναι έτοιμος.

Από εκεί και πέρα αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τάσος Μπακασέτας μπορεί να έμεινε εκτός λόγω του τραυματισμού του, ωστόσο βρίσκεται πάντα στο πλευρό της ομάδας. Ο αρχηγός της Εθνικής πέρασε από το ξενοδοχείο της γαλανόλευκης και είδε από κοντά τους συμπαίκτες του και τον Γιοβάνοβιτς.