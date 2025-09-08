Ο Ρισόν Χολμς μίλησε μέσα από το CLUB 1908 για τη νέα σεζόν ως παίκτης του Παναθηναϊκού και μίλησε για την πρώτη περίοδό του στην Ελλάδα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μετράει αντίστροφα για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η «πράσινη» ΚΑΕ, μέσα από ένα βίντεο της έδειξε πλάνα από την προετοιμασία του Ρισόν Χολμς.

Το ένα από τα μεταγραφικά αποκτήματα του «τριφυλλιού» του καλοκαιριού, μέσα από αυτό είχε την ευκαιρία να απαντήσει σε διάφορες ερωτήσεις και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις πρώτες του εντυπώσεις από την Ελλάδα.

𝐏𝐫𝐞-𝐬𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐞 𝟑 🎬: 𝐑𝐢𝐜𝐡𝐚𝐮𝐧 𝐇𝐨𝐥𝐦𝐞𝐬



Hard work, intensity, and dedication that speaks louder than words. 💚@Rich_Holmes22 is getting ready for the new season and can't wait for your reactions on his first dunk at our home!… pic.twitter.com/5m8lKSstMh September 8, 2025

«Είναι όμορφα! Ειλικρινά, το ότι μπορώ να μένω εκεί που μένω, να βλέπω την πόλη και τη θάλασσα. Είναι μία φανταστική εμπειρία! Όπως επίσης το να είμαι στο γήπεδο με αυτούς τους τύπους. Είμαι 31, αλλά έχω ακόμη τόσα πολλά να μάθω. Ανυπομονώ να τα μάθω και να έχω την ευκαιρία να παίξω, να τρέξω πάνω κάτω με αυτούς τους τύπους. Είναι ένα όνειρο, ειλικρινά».

Για το πως είναι οι προπονήσεις με τους νέους συμπαίκτες του: «Είναι υπέροχα! Προφανώς μαθαίνω τις συνήθειές τους, πώς τους αρέσει να παίζουν, πού πρέπει να είμαι. Όπως είπα, είναι τόσα πολλά αυτά που έχω να μάθω. Αυτό είναι το αγαπημένο μου κομμάτι στο μπάσκετ. Να είμαι εδώ με αυτούς τους τύπους και με μαθαίνουν πολλά. Οπότε είναι μια χαρά κάθε μέρα, να έρχομαι εδώ, να μαθαίνω και να παλεύω με αυτούς τους τύπους».

Για το αν ο ίδιος θα είναι από τους καλύτερους σέντερ στην Euroleague τη νέα σεζόν: «Αυτός είναι ο στόχος! Για αυτό δουλεύω. Έρχομαι εδώ για να δουλέψω, να κάνω ένα βήμα μπροστά και να γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα, οπότε τα αποτελέσματα ας μιλήσουν από μόνα τους».

Για το τι περιμένει περισσότερο αυτή τη σεζόν: «Να ανταγωνιστώ, ειλικρινά. Να βγω εκεί έξω και να ανταγωνιστώ. Έχω τόσο πολύ πάθος και αγάπη για αυτό το παιχνίδι. Οπότε κάθε φορά που έχω την ευκαιρία να βγω εκεί έξω, έχω άλλη μια ευκαιρία για να δείξω ποιος είμαι. Πάντοτε ανυπομονώ και είμαι ενθουσιασμένος για αυτό».

Για το ποιος είναι ο πιο κουλ τύπος μέχρι στιγμής στα αποδυτήρια: «Φίλε, είναι πολλοί οι κουλ τύποι. Πάντα θα επιλέγω τον δικό μου, τον Κέντρικ Ναν, με τον οποίο γνωριζόμαστε από το Σικάγο. Γνωριζόμαστε αρκετό καιρό, οπότε είναι πολύ βοηθητικός προκειμένου να συνηθίσω κάποια πράγματα εδώ».

Στο τέλος, ο Χολμς έστειλε το δικό του μήνυμα προς του φιλάθλους του Παναθηναϊκού: «Ανυπομονώ! Δεν βλέπω τη στιγμή να σας δω και να σας ακούσω μετά το πρώτο κάρφωμα. Είμαι ενθουσιασμένος, παιδιά. Ελπίζω το ίδιο και εσείς».