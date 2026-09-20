Στις 20 Σεπτεμβρίου 2009, η Εθνική Ελλάδας του Γιόνας Καζλάουσκας νίκησε στον πόντο τη Σλοβενία (57-56) και πανηγύρισε το χάλκινο μετάλλιο στην Πολωνία.

20 Σεπτεμβρίου 2009, EuroBasket, Πολωνία. Η... αλλιώτικη Εθνική Ελλάδας του Γιόνας Καζλάουσκας λύγισε τη Σλοβενία και πανηγύρισε το χάλκινο μετάλλιο, ξορκίζοντας την «κατάρα» των μικρών τελικών που είχε έως τότε. Επρόκειτο για ένα έπος της γαλανόλευκης, η οποία ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη με τους άθλους του 2005 και του 2006.

Στο EuroBasket 2009 υπήρχαν πολλά νέα πρόσωπα συγκριτικά με τις τεράστιες επιτυχίες των προηγούμενων ετών και φυσικά στον πάγκο δεν ήταν ο Παναγιώτης Γιαννάκης αλλά ο Λιθουανός, Γιόνας Καζλάουσκας, που είχε στο πλευρό του τον Γιάννη Σφαιρόπουλο. Οι Παπαλουκάς, Διαμαντίδης, Τσαρτσαρής, Βασιλόπουλος, Ντικούδης, Κακιούζης, Λάζαρος Παπαδόπουλος και Χατζηβρέττας δεν ήταν παρόντες για το εθνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Ο δρόμος προς το μετάλλιο

Στην πρώτη φάση του EuroBasket, η Εθνική έκανε το 3/3 απέναντι σε Βόρεια Μακεδονία (86-54), Κροατία (76-68) και Ισραήλ (106-80). Στη δεύτερη φάση, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν τόσο... λαμπρά. Μια νίκη κόντρα στη Γερμανία (84-76) και δύο ήττες από Ρωσία (68-65) και Γαλλία (71-69).

Στα προημιτελικά, στον... διάβα της επίσημης αγαπημένης βρέθηκε η Τουρκία σε ένα πάντα ιδιαίτερο παιχνίδι, για αγωνιστικούς και μη λόγους. Ο αγώνας ήταν συγκλονιστικός και ντέρμπι -όπως αναμενόταν- με όλη τη σημασία της λέξης. Με έναν Βασίλη Σπανούλη «χάρμα οφθαλμών», που σημείωσε 23 πόντους, η Ελλάδα έριξε στο... καναβάτσο τη γειτονική χώρα στην παράταση με 76-74. Ο Αρσλάν, που είχε στείλει με δικό του καλάθι το ματς στο extra πεντάλεπτο, παραλίγο να «κλέψει» το παιχνίδι για τους Τούρκους αλλά αστόχησε στο τελευταίο σουτ.

Στον ημιτελικό, η μπασκετική... μοίρα έριξε την Εθνική -και πάλι- πάνω στην Ισπανία, η οποία μετέπειτα στέφθηκε Πρωταθλήτρια Ευρώπης. Οι Ίβηρες ήταν ασυναγώνιστοι και επιβλήθηκαν εύκολα με 82-64. Οι Μπουρούσης (11 πόντοι) και Καλάθης (10 πόντοι) στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων για το σύνολο του Καζλάουσκας.

Ο μικρός τελικός - ροντέο απέναντι στη Σλοβενία

Στο Κατοβίτσε, Σλοβενία και Ελλάδα διασταύρωσαν τα ξίφη τους με διακύβευμα το... βάθρο. Η αναμέτρηση ήταν αμφίρροπη καθ' όλη τη διάρκειά της και κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Μια πραγματική μάχη με τις δύο ομάδες να έχουν ιεραρχήσει τη «θωράκιση» της άμυνας τους και το σκορ να κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Εξωπραγματικός για την Ελλάδα ήταν ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης! Ο «Big Sofo» έκανε ένα ασύλληπτο παιχνίδι, ίσως το καλύτερο της καριέρας του με το εθνόσημο στο στήθος. Όντας πραγματικός «οδοστρωτήρας» στο καλάθι των Σλοβένων κατέγραψε 23 πόντους με 7/9 δίποντα και 9/12 εύστοχες εκτελέσεις από «τη γραμμή της φιλανθρωπίας». Έκανε ρεκόρ καριέρας σε επίσημο ματς με τη γαλανόλευκη και η... ματσάρα που έκανε ήταν ακόμη πιο σημαίνουσα, καθώς ο «Kill Bill» πραγματοποίησε κάκιστο παιχνίδι με 3 -μόλις- πόντους και 1/11 σουτ, σε ένα κατά τα άλλα φανταστικό τουρνουά, στο οποίο ηγήθηκε.

Άξιοι συμπαραστάτες του «Σόφο», οι Καλάθης, Πρίντεζης, Φώτσης, Ζήσης και Μπουρούσης, οι οποίοι διακρίθηκαν εν γένει στη διοργάνωση και ήταν καταλυτικοί για μια ακόμη ιστορική επιτυχία της Εθνικής Ελλάδας. Για τους ηττημένους, ξεχώρισαν οι Γιάκα Λάκοβιτς (16 πόντοι) και Έραζεμ Λόρμπεκ (12 πόντοι).

Ο ηγετικός Σπανούλης ήταν ο «στυλοβάτης» του θριάμβου

Σε μια διοργάνωση όπου οι Διαμαντίδης και Παπαλουκάς ήταν απόντες, όλο το βάρος της ηγεσίας έπεσε στον Βασίλη Σπανούλη και ο Λαρισαίος θρύλος ανταποκρίθηκε άριστα! Ολοκλήρωσε το EuroBasket της Πολωνίας με 14.1 πόντους, 4.2 ασίστ και 1.4 κλεψίματα, σε ένα τουρνουά που έδειξε με περίτρανο τρόπο το «winning mentality», που τον διέκρινε σε όλη του τη σταδιοδρομία. Αναδείχθηκε επίσης έβδομος σκόρερ και έκτος πασέρ εκείνου του Ευρωμπάσκετ.

Η παράστασή του μάλιστα κόντρα στην Τουρκία (23 πόντοι, 7 ασίστ) άνοιξε διάπλατα τον δρόμο των μεταλλίων, σε μια ακόμη βαρυσήμαντη στιγμή για το ελληνικό μπάσκετ. Ο «Kill Bill» πιστοποίησε πως επρόκειτο να γίνει το επόμενο σημείο αναφοράς, στη μετά Διαμαντίδη και Παπαλουκά εποχή.

Αναλυτικά η εικόνα των Ελλήνων διεθνών στο EuroBasket 2009: