Πέθανε σε ηλικία 91 ετών ο διάσημος σχεδιαστής Τζόρτζιο Αρμάνι (vid)

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 91 ετών άφησε ο σχεδιαστής Τζόρτζιο Αρμάνι.

Ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι πέθανε σε ηλικία 91 ετών, όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9) η εταιρεία του: «Με απέραντη θλίψη, ο Όμιλος Armani ανακοινώνει τον θάνατο του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστης κινητήριας δύναμής του, Τζόρτζιο Αρμάνι», ανέφερε ο οίκος μόδας σε δήλωσή του.

Τα προβλήματα υγείας τον ανάγκασαν να αποσυρθεί από τις επιδείξεις του ομίλου του στην «Εβδομάδα Μόδας Ανδρών του Μιλάνου» τον Ιούνιο, για πρώτη φορά στην καριέρα του. Η κηδεία του θα γίνει ιδιωτικά σε ημερομηνία που δεν έχει διευκρινιστεί.

Η βιογραφία του Βασιλιά Τζόρτζιο Αρμάνι

Ο Αρμάνι ήταν συνώνυμος με το σύγχρονο ιταλικό στυλ και την κομψότητα. Συνδύαζε το ταλέντο του σχεδιαστή με την οξυδέρκεια του επιχειρηματία, διοικώντας μια εταιρεία με ετήσιο τζίρο περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Γνωστός ως «Re Giorgio» (Βασιλιάς Τζόρτζιο), ο σχεδιαστής ήταν διάσημος για το ότι επέβλεπε κάθε λεπτομέρεια της συλλογής του και κάθε πτυχή της επιχείρησής του, από τη διαφήμιση μέχρι το να φτιάχνει τα μαλλιά των μοντέλων καθώς έβγαιναν στην πασαρέλα.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ξεκίνησε την πορεία του στον χώρο της μόδας τη δεκαετία του 1960, αρχικά ως σχεδιαστής για άλλους οίκους, πριν ιδρύσει τη δική του εταιρεία το 1975. Από πολύ νωρίς ξεχώρισε για τις λιτές γραμμές, την κομψότητα και τον μινιμαλισμό που χαρακτήρισαν το προσωπικό του ύφος και ανανέωσαν ριζικά την έννοια της ιταλικής μόδας.

Στη δεκαετία του 1980, ο Αρμάνι έγινε παγκόσμιο φαινόμενο χάρη στα κοστούμια του, που υιοθετήθηκαν από το Χόλιγουντ και μεγάλες προσωπικότητες της πολιτικής και των επιχειρήσεων. Η μόδα του εξέφρασε μια νέα εποχή δυναμισμού και αυτοπεποίθησης, ενώ η συνεργασία του με τον κινηματογράφο συνέβαλε στο να καθιερωθεί ως δημιουργός με διεθνή εμβέλεια.

Πέρα από την ένδυση, ο οίκος Armani επεκτάθηκε με επιτυχία σε αξεσουάρ, καλλυντικά, ξενοδοχεία και εστιατόρια, δημιουργώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brand στον κόσμο. Η προσήλωσή του στην ποιότητα και η αφοσίωση στη λεπτομέρεια έκαναν το όνομά του συνώνυμο του στυλ, της διαχρονικότητας και της ιταλικής φινέτσας.

