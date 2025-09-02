Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξέφρασε τα παράπονα του στους διαιτητές για κάποια σφυρίγματα μετά την ήττα της Ελλάδα από τη Βοσνία.

Η Βοσνία επικράτησε της Ελλάδας με 80-77 σε ματς που δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αλλά και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε παράπονα από κάποια σφυρίγματα και δεν δίστασε να το δείξει.

Ο Greek Freak πλησίασε τους διαιτητές μετά το τέλος της αναμέτρησης και τους εξέφρασε τα παράπονα του πάντα με κόσμιο τρόπο. Σε αρκετές περιπτώσεις ορισμένα σφυρίγματα ήταν τραβηγμένα εις βάρος της Ελλάδας, όπως το φάοουλ που δόθηκε στον Παπανικολάου στα 17 δευτερόλεπα και με το σκορ στο 74-80.

Η Ελλάδα έχει μπροστά της το ματς της Πέμπτης κόντρα στην Ισπανία και θέλει νίκη για να είναι σίγουρα πρώτη στον όμιλο και να ετοιμαστεί για τη φάση των 16.