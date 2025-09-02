Ο Μάριους Γκριγκόνις έδωσε το δικό του μήνυμα ενόψει της νέας σεζόν του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, αρχίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Ανάμεσα στους παίκτες που έκαναν προπόνηση, ήταν και ο Μάριους Γκριγκόνις ο οποίος ταλαιπωρήθηκε αρκετά από το θέμα που έχει στη μέση. Ο ίδιος στις δηλώσεις του ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή είναι καλά ενώ ξεκαθάρισε ποιος είναι ο στόχος για το «τριφύλλι».

«Έκανα το πρόγραμμα αποθεραπείας μου, είναι ακόμα μία διαδικασία. Νιώθω ok τώρα. Το πάω βήμα βήμα, αργά ώστε να νιώσω αυτοπεποίθηση. Θα δούμε. Τώρα νιώθω καλά».

Για τους στόχους της νέας σεζόν: «Ο πρώτος και ατομικός στόχος είναι να παραμείνω υγιής. Για την ομάδα δεν χρειάζεται να εξηγήσω τους στόχους. Έχουμε το ρόστερ, το μπάτζετ, τις εγκαταστάσεις, τους οπαδούς. Δεν περιμένουμε τίποτα άλλο πέρα του από το να κερδίσουμε όλα τα ματς».

Για την περυσινή σεζόν: «Σαν αθλητής τραυματίζεσαι συχνά και είναι μέρος της δουλειάς αλλά παραμένει εκνευριστικό το να σπαταλάς χρόνο, να είσαι τραυματίας. Δεν μπορείς να παίξεις, να ζήσεις μία φυσιολογική ζωή. Αυτό σε επηρεάζει ψυχολογικά αλλά είναι μέρος της δουλειάς».