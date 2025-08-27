Ο Ολυμπιακός ανέβασε ένα ιδιαίτερο βίντεο από την πρώτη του προπόνηση ενόχει της σεζόν 2025 - 2026.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την δουλειά ενόψει της νέας σεζόν, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του να δίνουν το «παρών» στο ΣΕΦ και να προπονούνται ενόψει του τζάμπολ για την περίοδο 2025 - 2026.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν είχε τους διεθνείς στην διάθεσή του, όμως με την βοήθεια αρκετών μικρών και των Κριστ Κουμάντζε και Νίκου Οκεκουόγεν η προπόνηση βγήκε κανονικά και οι παίκτες δούλεψαν σε υψηλό επίπεδο.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός μάλιστα ανέβασε και ένα βίντεο με ένα... δείγμα από την δουλειά που γίνεται στο ΣΕΦ.