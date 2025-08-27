Ολυμπιακός: Η παρακάμερα της πρώτης προπόνησης (vid)
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την δουλειά ενόψει της νέας σεζόν, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του να δίνουν το «παρών» στο ΣΕΦ και να προπονούνται ενόψει του τζάμπολ για την περίοδο 2025 - 2026.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν είχε τους διεθνείς στην διάθεσή του, όμως με την βοήθεια αρκετών μικρών και των Κριστ Κουμάντζε και Νίκου Οκεκουόγεν η προπόνηση βγήκε κανονικά και οι παίκτες δούλεψαν σε υψηλό επίπεδο.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός μάλιστα ανέβασε και ένα βίντεο με ένα... δείγμα από την δουλειά που γίνεται στο ΣΕΦ.
Το βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
