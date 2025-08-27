Κι άλλος «βοηθητικός» στην προετοιμασία του Ολυμπιακού: Ποιος είναι ο πρώην σέντερ των Τρικάλων, που έπαιζε στην Elite League

Ο Νίκος Οκεκουογέν βρίσκεται στην προετοιμασία του Ολυμπιακού.

Εκτός του Κριστ Κουμάντζε, υπάρχει κι άλλο πρόσωπο που βοηθά στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Ο λόγος για τον Νίκο Οκεκουογέν. Ο 27χρονός σέντερ που πέρυσι αγωνίστηκε στα Τρίκαλα, θα ενισχύσει τους Πειραιώτες σε αυτό το κομμάτι της σεζόν. Πέρυσι αγωνίστηκε στην Elite League.

Με τους Θεσσαλούς είχε κατά μέσο όρο μέσο όρο 13.7 πόντους, 10 ριμπάουντ και 1 ασίστ κατά μέσο όρο, δίνοντας σημαντικές λύσεις στην ομάδα του.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ξεκίνησε την προετοιμασία της και θέλει να έχει μια πετυχημένη σεζόν σε Ευρώπη και Ελλάδα, συνεχίζοντας να κατακτά κορυφές. Από την προετοιμασία λείπουν οι διεθνείς. Κώστας Παπανικολάου, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Κώστας Αντετοκούνμπο και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.