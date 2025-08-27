Μπαρτζώκας για το ενδεχόμενο μεταγραφής: «Δεν θα πάρουμε παίκτη επειδή πιέζουν τα social media» (vid)

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το ενδεχόμενο προσθήκης παίκτη.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την προετοιμασία του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στο ΣΕΦ και είχε νέα πρόσωπα. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου και αναφέρθηκε στην πιθανότητα απόκτησης κι άλλου παίκτη.

«Δεν υπάρχει τίποτα εύκολο και τίποτα δύσκολο. Να ευχηθώ στην ομάδα μας και σε όλους υγεία. Θα δουλέψουμε σοβαρά και θα παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν καλύτεροι. Έχουμε τα συστατικά για το υψηλότερο επίπεδο. Θα είμαστε ταπεινοί. Το ρόστερ είναι σημαντικό και η δουλειά, η διαχείριση των κρίσεων, η υγεία. Αν έχουμε υγεία θα είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλες τις διοργανώσεις», είπε αρχικά.

Για το αν ο Ολυμπιακός είναι πλήρης: «Στα... χαρτιά ισχυρές ομάδες δεν παίξανε καλά. Όλες οι ομάδες πάνε στην κατεύθυνση να πάρουν περισσότερους παίκτες. Τα παιχνίδια θα είναι ακόμα περισσότερα. Φυσικά θέλεις βάθος και ταλέντο στον πάγκο. Αν η ερώτηση είναι αν θα πάρουμε άλλον παίκτη, η απάντηση είναι πως θα αξιολογήσουμε την ομάδα μας και πάντα έχουμε τα μάτια μας στην αγορά. Οι πρόεδροι πάντα είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν. Θα πάρουμε παίκτη μόνο αν πιστεύουμε πως θα ταιριάξει στην ομάδα. Δεν θα πάρουμε επειδή πιέζουν τα social media».

Για τον Έβανς: «Τα φιλικά θα είναι τα πρώτα ματς που θα παίξει. Προπονήσεις έκανε και πέρυσι και το καλοκαίρι. Τα ματς θα τον βοηθήσουν να βρει ρυθμό. Να είναι υγιής και να δείξει το ταλέντο του στο παρκέ».

Για τους διεθνείς που λείπουν: «Λείπουν δύο διεθνείς ψηλοί, ο Μιλουτίνοφ και ο Αντετοκούνμπο. Λείπει και ο Φαλ που ξέρετε πόσο σημαντικός είναι. Αναγκαστικά γίνονται κάποιες κινήσεις. Όλα αυτά είναι της εποχής. Έχουμε τις βάσεις να είμαστε πολύ ισχυροί».

Στη συνέχεια είπε: «Για να είσαι σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματα σου. Να είσαι υπομονετικός, φιλόδοξος, επίμονος, έτοιμος. Να μπεις σε αυτή τη λογική. Καμιά ομάδα δεν βάζει παίκτη 35-40 λεπτά σε όλα τα ματς. Δεν γίνεται γιατί είναι τόσο μεγάλη ένταση και πολλά τα ματς. Θα τραυματιστείς. Παίρνω αποφάσεις για τους παίκτες με βάση τι δίνει η αγορά και τι ανάγκες έχει η ομάδα. Και το κάνω μετά από αξιολόγηση από όλους, και τους προέδρους. Έχουν υποτιμηθεί η προσθήκη του Γουόρντ, του Έβανς, του Χολ. Από τα rankings που βλέπω. Είναι πολύ καλοί παίκτες».

Για το ΣΕΦ που ανήκει στον Ολυμπιακό: «Στεναχωριέμαι αν δεν θα είμαι στην ομάδα πια, όταν θα είναι έτοιμο. Δεν ξέρω, ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Θα είναι φανταστικό και από τα όσα άκουσα από τους προέδρους. Όταν φεύγεις από τον Ολυμπιακό σε τρεις μήνες δεν σε θυμάται κανείς».

Για την Εθνική: «Εύχομαι καλή τύχη στην Εθνική, με υγεία και χωρίς τραυματισμούς. Να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε».

