Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός: Πού θα δείτε τα παιχνίδια της Euroleague
Η ώρα του Ολυμπιακού στην 13η αγωνιστική της Euroleague έφτασε.
Απόψε (26/11), η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αγωνίζεται εκτός έδρας απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, σε μια άκρως απαιτητική αναμέτρηση, με στόχο την 9η νίκη στη σεζόν.
Το τζάμπολ θα γίνει στις 20:30 και ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από το Novasports Prime.
Νωρίτερα βέβαια, και συγκεκριμένα στις 19:00, υπάρχει το Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο (Novasports Start), ενώ την ίδια ώρα με τον αγώνα του Ολυμπιακού (20:30, η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη φιλοξενεί την Αναντολού Εφές (Novasports 4).
Το μενού ολοκληρώνεται στις 21:30 στη Βαρκελώνη, με την Μπαρτσελόνα να περιμένει τη Βιλερμπάν (Novasports 5).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο (19:00, Novasports Start)
- Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός (20:30, Novasports Prime)
- Μονακό - Αναντολού Εφές (20:30, Novasports 4)
- Μπαρτσελόνα - Βιλερμπάν (21:30, Novasports 5)
