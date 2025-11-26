Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού (26/11) εκτός αγώνα των Πειραιωτών, αλλά και των υπολοίπων αναμετρήσεων της Euroleague.

Η ώρα του Ολυμπιακού στην 13η αγωνιστική της Euroleague έφτασε.

Απόψε (26/11), η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αγωνίζεται εκτός έδρας απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, σε μια άκρως απαιτητική αναμέτρηση, με στόχο την 9η νίκη στη σεζόν.

Το τζάμπολ θα γίνει στις 20:30 και ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από το Novasports Prime.

Νωρίτερα βέβαια, και συγκεκριμένα στις 19:00, υπάρχει το Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο (Novasports Start), ενώ την ίδια ώρα με τον αγώνα του Ολυμπιακού (20:30, η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη φιλοξενεί την Αναντολού Εφές (Novasports 4).

Το μενού ολοκληρώνεται στις 21:30 στη Βαρκελώνη, με την Μπαρτσελόνα να περιμένει τη Βιλερμπάν (Novasports 5).

Οι μεταδόσεις της ημέρας