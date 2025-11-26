O Oλυμπιακός δοκιμάζεται στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα (20:30) για την 13η αγωνιστική της Euroleague και θέλει να τον περάσει στη βαθμολογία με διπλό.

Δύσκολη απόστολή για τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Μπαρτζώκα κοντράρεται με τον Ερυθρό Αστέρα (20:30, Novasports Prime, live Gazzetta) και θέλει να συνεχίσει θετικά τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση.

Και οι δύο ομάδες έχουν 8 νίκες και 4 ήττες.

Δεν ταξίδεψε στο Βελιγράδι με την αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα (26/11, 20:30) ο Φρανκ Νιλικίνα, λόγω μυϊκού σπασμού στον αριστερό μηρό. Εκτός και ο Σακίλ ΜακΚίσικ , ο οποίος έχει τενοντίτιδα ορθού κοιλιακού. Εκτός και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, καθώς έχει ενσωματωθεί στις προπονήσεις της Εθνικής Ελλάδος

Ο Μπαρτζώκας μίλησε για το ματς και τόνισε πως: «Είναι από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης». Από την πλευρά του ο Λι τόνισε μεταξύ άλλων πως «κάναμε σκάουτινγκ, δεν θα αποκαλύψω τα μυστικά της ομάδας»

Από την άλλη πλευρά ο Σάσα Ομπράντοβιτς δεν θα έχει τον Νταβιντόβατς στην αναμέτρηση. Φυσικά υπάρχουν και οι γνωστές απουσίες των Μπολομπόι, Κάρτερ, Κάνααν, Ιζούντου και Ριβέρο.

