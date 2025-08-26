Παναθηναϊκός, Σορτς: Πέρασε από ιατρικές εξετάσεις ο Αμερικανός
Ο Τι Τζέι Σορτς βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (26/8) στο ΥΓΕΙΑ, όπου και πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
Ο Αμερικανός έφτασε στις 20/8 στην Ελλάδα και λίγες ημέρες μετά πέρασε από τις απαραίτητες εξετάσεις, με τον ίδιο να είναι έτοιμος για την πρώτη προπόνηση του Παναθηναϊκού, η οποία είναι προραμματισμένη για την 1η Σεπτεμβρίου.
Αναλυτικά τα όσα έγραψε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον Τι Τζέι Σορτς:
«Ο Τι Τζέι Σορτς βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (26/08) στο Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» προκειμένου να υποβληθεί στις προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις!»
