Ο Τι Τζέι Σορτς πέρασες από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις, με τον Παναθηναϊκό να δημοσιεύει μερικές φωτογραφίες.

Ο Τι Τζέι Σορτς βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (26/8) στο ΥΓΕΙΑ, όπου και πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ο Αμερικανός έφτασε στις 20/8 στην Ελλάδα και λίγες ημέρες μετά πέρασε από τις απαραίτητες εξετάσεις, με τον ίδιο να είναι έτοιμος για την πρώτη προπόνηση του Παναθηναϊκού, η οποία είναι προραμματισμένη για την 1η Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον Τι Τζέι Σορτς:

«Ο Τι Τζέι Σορτς βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (26/08) στο Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» προκειμένου να υποβληθεί στις προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις!»



