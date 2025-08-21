Κέντρικ Ναν, Παναθηναϊκός: Ανεβάζει στροφές πριν από την προετοιμασία (vid)
Αν και η επίσημη έναρξη της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού AKTOR έχει δρομολογηθεί για τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου (πιθανότητα την Δευτέρα 1/9), οι παίκτες της ομάδας έχουν φροντίσει να ξεκινήσουν ήδη τα δικά τους προγράμματα ώστε να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι από πλευράς φυσικής και σωματικής κατάστασης.
Όπως είναι γνωστό οι Ρογκαβόπουλος και Γκριγκόνις προπονούνται κανονικά στο κλειστό του ΟΑΚΑ με τον Λιθουανό να ακολουθεί και ειδικό πρόγραμμα θεραπείας, ο Ματίας Λεσόρ καθημερινά «λιώνει» στις ατομικές, ενώ πρόσφατα ανέβασε βίντεο και ο Ρισόν Χολμς μέσα από γυμναστήριο στο Μαϊάμι πριν έρθει και πάλι με τη σειρά του στην Αθήνα ώστε να ξεκινήσει προετοιμασία με την ομάδα.
Στις ατομικές προπονήσεις ξημεροβραδιάζεται και ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος αναμένεται και εκείνος την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα ώστε να ενταχθεί στην προετοιμασία των «πρασίνων». Ο Ναν ολοκλήρωσε το καμπ και πλέον μετράει και εκείνος αντίστροφα για την... επιστροφή στην Ελλάδα και τη συμμετοχή του στην προετοιμασία.
Δείτε ΕπίσηςΠαναθηναϊκός: Αυτό είναι το deal για την ονοματοδοσία, η χρονική διάρκεια της συμφωνίας και τα ετήσια έσοδα
Την πρώτη «γεύση» πήρε και ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος «πάτησε» το πόδι του στο «Ελ. Βενιζέλος» και από τις πρώτες του δηλώσεις εξέφρασε την ανυπομονησία του για την έναρξη της σεζόν.
Δείτε το βίντεο που «ανέβασε» ο Κέντρικ Ναν
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.