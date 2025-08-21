Ο Κέντρικ Ναν κάνει την δική του...προετοιμασία πριν επιστρέψει στην Ελλάδα και ξεκινήσει εκ νέου προπονήσεις με τον Παναθηναϊκό ενόψει της νέας σεζόν.

Αν και η επίσημη έναρξη της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού AKTOR έχει δρομολογηθεί για τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου (πιθανότητα την Δευτέρα 1/9), οι παίκτες της ομάδας έχουν φροντίσει να ξεκινήσουν ήδη τα δικά τους προγράμματα ώστε να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι από πλευράς φυσικής και σωματικής κατάστασης.

Όπως είναι γνωστό οι Ρογκαβόπουλος και Γκριγκόνις προπονούνται κανονικά στο κλειστό του ΟΑΚΑ με τον Λιθουανό να ακολουθεί και ειδικό πρόγραμμα θεραπείας, ο Ματίας Λεσόρ καθημερινά «λιώνει» στις ατομικές, ενώ πρόσφατα ανέβασε βίντεο και ο Ρισόν Χολμς μέσα από γυμναστήριο στο Μαϊάμι πριν έρθει και πάλι με τη σειρά του στην Αθήνα ώστε να ξεκινήσει προετοιμασία με την ομάδα.

Στις ατομικές προπονήσεις ξημεροβραδιάζεται και ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος αναμένεται και εκείνος την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα ώστε να ενταχθεί στην προετοιμασία των «πρασίνων». Ο Ναν ολοκλήρωσε το καμπ και πλέον μετράει και εκείνος αντίστροφα για την... επιστροφή στην Ελλάδα και τη συμμετοχή του στην προετοιμασία.

Την πρώτη «γεύση» πήρε και ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος «πάτησε» το πόδι του στο «Ελ. Βενιζέλος» και από τις πρώτες του δηλώσεις εξέφρασε την ανυπομονησία του για την έναρξη της σεζόν.

Δείτε το βίντεο που «ανέβασε» ο Κέντρικ Ναν