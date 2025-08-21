Σορτς: «Νιώθω... τις πεταλούδες στο στομάχι, να αφήσω το αποτύπωμά μου στην ομάδα»
Ο Τι Τζέι Σορτς έφτασε στην Αθήνα το απόγευμα της Τετάρτης (20/8) και ετοιμάζεται πλέον ώστε να αρχίσει την προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν όπου θα φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR.
Ο ίδιος μέσα από τις δηλώσεις του στο PAO CLUB 1908, μίλησε μεταξύ άλλων για τον ενθουσιασμό του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου όπου θα παίζει στο «τριφύλλι».
«Νομίζω ότι όσο πλησιάζεις, ή όσο πλησιάζω νιώθω… τις πεταλούδες στο στομάχι, υπάρχει ενθουσιασμός. Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω! Προφανώς γνωρίζω την ιστορία του συλλόγου, τους παίκτες, τους προπονητές και είμαι έτοιμος μπω μέσα και να βρω έναν τρόπο να αφήσω το αποτύπωμά μου στην ομάδα.
Το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω… Δεν ξέρω, δεν έχω κάποια συγκεκριμένη λίστα για αυτό, αλλά σίγουρα θέλω να πάω στο γήπεδο. Πέρσι που βρέθηκα στο γήπεδο ήμουν στην αντίπαλη ομάδα, όμως τώρα είμαι έτοιμος να επιστρέψω ως παίκτης της ομάδας. Και να νιώσω την ενέργεια! Αλλά ναι, νομίζω ότι αυτό για το οποίο ανυπομονώ περισσότερο είναι να πάω στο γήπεδο!
Σίγουρα (νιώθω την αγάπη του κόσμου). Έχουν… ξεχειλίσει τα μηνύματά μου, τα σχόλια! Έχω δει τα σχόλια στα social media σε διαφορετικά μέσα. Είναι απίστευτο συναίσθημα να γνωρίζω ότι μία τέτοια βάση φιλάθλων με στηρίζει! Ξέρω ότι είναι ενθουσιασμένοι που με έχουν εδώ και είμαι και εγώ ενθουσιασμένος που τους έχω στο πλευρό μου. Ανυπομονώ να γνωρίσω όσους περισσότερους φιλάθλους μπορώ και επίσης να δώσω ό,τι έχω για να εκπληρώσω όλα όσα σκέφτονται ότι θα προσφέρω στην ομάδα!
Τι γίνεται φίλοι του Παναθηναϊκού; Είμαι έτοιμος να πιάσω δουλειά, να κυνηγήσουμε το 8ο αστέρι! Ας το κάνουμε μαζί και ας διασκεδάσουμε»!
The Green journey for @TjShorts5 has just begun! ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 21, 2025
TJ Shorts arrived in Athens and can’t wait to step on the court in front of all of you, #PAOFans! 💚
Catch his full arrival interview exclusively on CLUB 1908: https://t.co/O0jvBD37wn 📲#WeTheGreens #paobcaktor… pic.twitter.com/5aD0D1W5kJ
