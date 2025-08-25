Κουλιμπαλί για Χολμς: «Θα ταιριάξει καλά στον Παναθηναϊκό»
Ο Γάλλος φόργουορντ που ετοιμάζεται για το Eurobasket, με την εθνική ομάδα της χώρας του να βρίσκεται στον όμιλο του Κατοβίτσε, μίλησε στο BasketNews και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην συνύπαρξή του με τον Ρισόν Χολμς στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, ο οποίος από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR.
«Τον αγαπώ. Αγαπώ τον Ρις. Είναι ίσως ο πιο δύσκολος παίκτης με τον οποίο έχω αγωνιστεί. Λατρεύω να βρίσκομαι στο παρκέ μαζί του» είπε αρχικά ο Μπιλάλ Κουλιμπάλι και μεταξύ άλλων ανέφερε:
«Νομίζω ότι θα ταιριάξει καλά με αυτήν την ομάδα. Οπότε καλή του τύχη» ενώ για το αν έχει επικοινωνήσει μαζί του, είπε: «Δεν έχουμε μιλήσει. Έχει πολλά τώρα τα οποία πρέπει να διευθετήσει αλλά θα μιλήσουμε. Είμαι σίγουρος».
Ο Κουλιμπαλί αγωνίστηκε 21:42 εναντίον της Ελλάδας στο πρόσφατο φιλικό όπου η Γαλλία επικράτησε με 92-77 έχοντας 10 πόντους με 1/1 δίποντο, 2/4 τρίποντα και 2/2 βολές. Τη σεζόν που μας πέρασε μέτρησε 59 ματς στο NBA φορώντας τη φανέλα των Γουίζαρντς, έχοντας 12.3 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ ανά 33 λεπτά.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Eurobasket 2025, Όσμαν, Τουρκία: Σκοράρει και στο... ποδόσφαιρο με απαράμιλλο στυλ!
- EuroLeague, Γιανάι: «Όνειρο ένας τελικός με τον Παναθηναϊκό και να κερδίσουμε με 30 πόντους διαφορά!»
- EuroBasket 2025, Το ερώτημα του Φουρνιέ για τους φιλάθλους της Εθνικής: «Μπορούν να κάτσουν μαζί οπαδοί του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού;»