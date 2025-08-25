Κουλιμπαλί για Χολμς: «Θα ταιριάξει καλά στον Παναθηναϊκό»

Ο Μπιλάλ Κουλιμπαλί μίλησε μεταξύ άλλων για τον νέο σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR, Ρισόν Χολμς, με τον οποίο ήταν συμπαίκτες στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Ο Γάλλος φόργουορντ που ετοιμάζεται για το Eurobasket, με την εθνική ομάδα της χώρας του να βρίσκεται στον όμιλο του Κατοβίτσε, μίλησε στο BasketNews και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην συνύπαρξή του με τον Ρισόν Χολμς στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, ο οποίος από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR.

«Τον αγαπώ. Αγαπώ τον Ρις. Είναι ίσως ο πιο δύσκολος παίκτης με τον οποίο έχω αγωνιστεί. Λατρεύω να βρίσκομαι στο παρκέ μαζί του» είπε αρχικά ο Μπιλάλ Κουλιμπάλι και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Νομίζω ότι θα ταιριάξει καλά με αυτήν την ομάδα. Οπότε καλή του τύχη» ενώ για το αν έχει επικοινωνήσει μαζί του, είπε: «Δεν έχουμε μιλήσει. Έχει πολλά τώρα τα οποία πρέπει να διευθετήσει αλλά θα μιλήσουμε. Είμαι σίγουρος».

Ο Κουλιμπαλί αγωνίστηκε 21:42 εναντίον της Ελλάδας στο πρόσφατο φιλικό όπου η Γαλλία επικράτησε με 92-77 έχοντας 10 πόντους με 1/1 δίποντο, 2/4 τρίποντα και 2/2 βολές. Τη σεζόν που μας πέρασε μέτρησε 59 ματς στο NBA φορώντας τη φανέλα των Γουίζαρντς, έχοντας 12.3 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ ανά 33 λεπτά.