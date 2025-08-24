H Εθνική δεν κατάφερε να ματσάρει την ένταση και την ενέργεια της Γαλλίας στο δεύτερο ημίχρονο, γνωρίζοντας την ήττα με 77-92 στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας πριν από την πρεμιέρα του EuroBasket 2025 με την Ιταλία (28/8, 21:30).

Η Εθνική Ανδρών παρουσιάστηκε πλήρης απέναντι στη Γαλλία ωστόσο ηττήθηκε με 77-92 στην πρόβα τζενεράλε ενόψει του EuroBasket 2025. Η εικόνα της Ελλάδας στο πρώτο ημίχρονο ήταν ενθαρρυντική ωστόσο οι Γάλλοι ξέφυγαν με +10 στην τρίτη περίοδο (58-68, 29’), χτίζοντας σταδιακά διαφορά κόντρα στην Εθνική που δεν κατάφερε να ματσάρει την ένταση και την ενέργειά των αντιπάλων της.

Οι «Bleus» βρήκαν ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά τους, ενώ με την κούραση έγινε πολύ δύσκολη υπόθεση και το ριμπάουντ στο δεύτερο ημίχρονο για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Πλέον η Ελλάδα στρέφεται στο ματς της πρεμιέρας με την Ιταλία (28/8, 21:30). Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στην δεύτερη παρουσία του στα φιλικά προετοιμασίας είχε 20 πόντους ενώ διψήφιοι ήταν επίσης οι Ντόρσεϊ (13π.) Σλούκας (12π.) και Τολιόπουλος (10π.) απέναντι στη Γαλλία που παρά τις σημαντικές απουσίες, επιβεβαίωσε ότι μπορεί να φτάσει μακριά στο EuroBasket.

Ελλάδα-Γαλλία: Το ματς

Με εξαίρεση το πρώτο τρίλεπτο, όπου ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ευστόχησε σε τρία διαδοχικά τρίποντα, η άμυνα της Εθνικής ανταποκρίθηκε πολύ καλά απέναντι στη Γαλλία. Οι «Bleus» μπήκαν δυναμικά και προηγήθηκαν 3-9, αλλά στη συνέχεια δυσκολεύτηκαν στην επίθεση, βλέποντας δύο φορές το 24άρι να εκπνέει και την μπάλα να τους μένει στα χέρια. Στη συνέχεια ο Σλούκας και ο Γιάννης πέρασαν μαζί στον πάγκο, ο Τολιόπουλος πέρασε στον άσο, οι Θανάσης και Κώστας συνυπήρξαν στην πεντάδα και ο Ντόρσεϊ σημείωσε τρίποντο για το 16-11. Η Ελλάδα έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο 20-17, έχοντας καλή αμυντική παρουσία, με 7/10 σουτ (5/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα), αλλά και τέσσερις χαμένες κατοχές.

Πάντως, οι Γάλλοι μάζεψαν τη διαφορά στον πόντο (30-29), με τον Μαλεντόν να σκοράρει οκτώ πόντους σε οκτώ λεπτά. Η Γαλλία έστησε… τοίχο για να αντιμετωπίσει τον Αντετοκούνμπο, κάνοντας καλή δουλειά, που όμως δεν αποδείχθηκε αρκετή. Η Εθνική πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 49-46, πραγματοποιώντας πολύ καλό πρώτο μέρος με 8/10 δίποντα, 6/11 τρίποντα, 15/20 βολές και 13 ασίστ για επτά λάθη.

Οι διεθνείς δυσκολεύτηκαν απέναντι στην πίεση σε όλο το γήπεδο, συνολικά όμως η εικόνα ήταν ενθαρρυντική, με πρώτο σκόρερ τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (13π., 9/11 βολές). Από την άλλη πλευρά, η Γαλλία στηρίχθηκε επιθετικά στις πρωτοβουλίες των Μαλεντόν και Γιαμπουσέλε, που είχαν από 11 πόντους έκαστος. Ακολούθως, ο Βασίλης Σπανούλης άνοιξε το δεύτερο μέρος με τους Τολιόπουλο, Ντόρσεϊ, Καλαϊτζάκη, Μήτογλου και Γιάννη Αντετοκούνμπο. Η Γαλλία έβγαλε πολύ περισσότερη ενέργεια στην τρίτη περίοδο απέναντι στην Εθνική, που έχασε την καλή κυκλοφορία της μπάλας και βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ, με τον Ρισασέ να ευστοχεί σε τρίποντο για το 58-71 στο 29’.

Οι Γάλλοι ξέφυγαν με διψήφιες διαφορές κόντρα στην Ελλάδα, που δεν κατάφερε να ακολουθήσει την ένταση και την ενέργεια των αντιπάλων της. Η Γαλλία συνέχισε στο ίδιο τέμπο, με τον Σαρ να τελειώνει τη φάση με κάρφωμα για το 61-75 στο 32’. Η Εθνική μείωσε σε 74-86 στο 38’ όμως η Γαλλία κράτησε το προβάδισμα ως το φινάλε, επικρατώντας με 77-92.

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 49-46, 61-71, 77-92.