Παναθηναϊκός: Το μήνυμα του Χολμς στον κόσμο του Παναθηναϊκού
Ο Παναθηναϊκός με... μπροστάρη τον Ρισόν Χολμς έστειλε το δικό του κάλεσμα για τα μεμονωμένα εισιτήρια των εντός έδρας παιχνιδιών των «πράσινων». Όλα αυτά φυσικά, αφού εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό που είναι προγραμματισμένο για τις 2 Ιανουαρίου του 2026!
«Αυτή η σεζόν θα είναι επική. Εγώ θα φέρνω τα καρφώματα, εσείς τον θόρυβο. Ας την κάνουμε ξεχωριστή. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας», ήταν το ξεχωριστό μήνυμα του νέου σέντερ του τριφυλλιού.
