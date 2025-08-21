Η Ζάλγκιρις Κάουνας ξεκίνησε την προετοιμασία για τη νέα σεζόν όπου έδωσαν κανονικά το «παρών» οι Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος και Μόουζες Ράιτ.

Από τον Πειραιά και τον Ολυμπιακό, στο Κάουνας και στην Ζάλγκιρις οι Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος και Μόουζες Ράιτ. Οι δύο πρώην παίκτες των «ερυθρολεύκων» αποτελούν από φέτος μέλη της Ζάλγκιρις και φυσικά ξεκίνησαν κανονικά την προετοιμασία με τη νέα τους ομάδα.

Ο Γουίλιαμς-Γκος θα συνθέσει με τους Σιλβέιν Φρανσίσκο και Μαοντο Λο την τριάδα των πόιντ γκαρντ στην λιθουανική ομάδα τη νέα σεζόν, με τον Αμερικανό γκαρντ να λέει στην κάμερα της Ζάλγκιρις:

«Έκανα πολλή δουλειά κατά τη διάρκεια της offseason. Στην αρχή βέβαια έκανα θεραπεία γιατί κουβαλούσα έναν τραυματισμό από το τέλος της προηγούμενης αγωνιστικής χρονιάς και πλέον είμαι σε καλή κατάσταση» και συνέχισε μεταξύ άλλων: «Όλα είναι υπέροχα εδώ. Όλοι είναι εξαιρετικά φιλικοί και ανυπομονώ να τους γνωρίσω όλους».