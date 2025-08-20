Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε μία νέα εποχή μέσω της χορηγικής συμφωνίας με την COSMOTE TELEKOM για την ονοματοδοσία του ΟΑΚΑ σε «Telekom Center Athens». Αυτές είναι οι λεπτομέρειες του deal.

Είναι γεγονός πως η EuroLeague διανύει μία νέα εποχή. Από τις μεταγραφές που κάθε χρόνο είναι όλο και πιο λαμπερές με παίκτες από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού να επιλέγουν όλο και συχνότερα τη γηραιά ήπειρο, μέχρι τα εντυπωσιακά γήπεδα - «στολίδια» και τις χορηγικές συνεργασίες που δίνουν τεράστια οικονομική ανάσα στις ομάδες. Η EuroLeague αλλάζει και τα δείγματα αυτών των αλλαγών είναι ολοφάνερα και στην Ελλάδα.

Αρχής γενομένης του Παναθηναϊκού που συμφώνησε με την εταιρεία-κολοσσό COSMOTE TELEKOM για την ονοματοδοσία του νέου, ανανεωμένου και υπέρλαμπρου ΟΑΚΑ, ώστε να μετονομαστεί σε «Telekom Center Athens».

H συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει διάρκεια πέντε χρόνια, έως το 2030 με τις απολαβές του Παναθηναϊκού γι' αυτή να φτάνουν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για την επόμενη πενταετία. Συνολικά το κέρδος που θα έχει το τριφύλλι αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια αγγίζοντας και έως τα 12, γεγονός που δείχνει την τεράστια επένδυση που έχει γίνει στο Κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Λίγα λόγια για τον όμιλο. Ο Όμιλος Telekom (βασικός μέτοχος της Cosmote στην Ελλάδα) δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 50 χώρες, απασχολεί περίπου 200 χιλιάδες εργαζόμενους (31/12/2023) σε όλο τον κόσμο, ενώ τα έσοδά της ανήλθαν σε 112 δισ. ευρώ το 2023. Η Deutsche Telekom έχει αναδειχθεί ως το πολυτιμότερο ευρωπαϊκό brand, με την αξία του να φτάνει τα 60,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο τηλεπικοινωνιακός όμιλος, σύμφωνα με έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα η Brand Finance, αύξησε την αξία του brand του κατά 17%, ξεπερνώντας την πρώην «πρωταθλήτρια» Mercedes-Benz.