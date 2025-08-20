Ο Μάριους Γκριγκόνις βρίσκεται στην Αθήνα και πήγε στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι της Ελλάδας κόντρα στη Λετονία για το Τουρνουά Ακρόπολις.

Η Εθνική αντιμετωπίζει τη Λετονία στο πρώτο παιχνίδι του φετινού Τουρνουά Ακρόπολις, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το EuroBasket 2025, με τον Μάριους Γκριγκόνις να βρίσκεται στο γήπεδο.

Ο Λιθουανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού επέστρεψε από νωρίς στην χώρα μας προκειμένου να περάσει από εξετάσεις από το νέο ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού και να εκτιμηθεί η κατάστασή του, αλλά καιο το πλάνο της επιστροφής του στην αγωνιστική δράση. Έτσι, δεν έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στο ΟΑΚΑ μαζί με την οικογένειά του και να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια της Ελλάδας απέναντι στη Λετονία, στην επανεμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τα «γαλανόλευκα».