Ο Ρισόν Χολμς έχει ξεκινήσει ήδη ατομικές προπονήσεις στις ΗΠΑ πριν βρεθεί στην Αθήνα και ξεκινήσει προετοιμασία με τον Παναθηναϊκό.

Σε ρυθμούς προετοιμασίας θα αρχίσουν να κινούνται σε λίγες ημέρες στον Παναθηναϊκό! Οι «πράσινοι» θα έχουν πολλές απουσίες στο βασικό στάδιο λόγω... Eurobasket ωστόσο θα έχει και πολλά νέα πρόσωπα στις πρώτες προπονήσεις.

Ένα από αυτά είναι και ο Ρισόν Χολμς ο οποίος αναμένεται από την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα προκειμένου να ξεκινήσει την προετοιμασία με τη νέα του ομάδα. Έως τότε έχει φροντίσει να προπονείται ατομικά, κάτι που μοιράστηκε και ο ίδιος μέσω σχετικού story στα social media από τις ΗΠΑ.

Η «πρώτη» του Παναθηναϊκού AKTOR αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου (σ.σ. πιθανότητα την 1/9) από την οποία θα απουσιάζουν οι διεθνείς της Ελλάδας (Σλούκας, Καλαϊτζάκης, Μήτογλου, Τολιόπουλος, Σαμοντούροβ εάν βρεθεί στην τελική 12άδα), όπως επίσης και οι Ερνανγκόμεθ (Ισπανία), Όσμαν, Γιούρτσεβεν και Άταμαν (Τουρκία).

Προς το παρόν, ο Τι Τζέι Σορτς αναμένεται την Τετάρτη στην Αθήνα (20/8, 18:30) προκειμένου να κάνει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να περάσει από εργομετρικά.