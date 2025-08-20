Παναθηναϊκός: Τα συγχαρητήρια στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ για το βραβείο του κορυφαίου Ισπανού στο εξωτερικό
Ο Παναθηναϊκός με ποστάρισμά του στα social media συνεχάρη τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, για το βραβείο που κατέκτησε. Ο Ερνανγκόμεθ αναδείχθηκε από την ομοσπονδία της χώρας του και τη Marca, κορυφαίος Ισπανός παίκτης του εξωτερικού.
Με την «πράσινη» ΚΑΕ να ποστάρει το δικό της μπράβο. «Συγχαρητήρια Χουάντσο για την ανάδειξή σου σε κορυφαίο Ισπανό στις διεθνείς διοργανώσεις από την ισπανική ομοσπονδία και τη Marca. Το αξίζεις» αναφέρει ο Παναθηναϊκός για τον Ισπανό.
Θυμίζουμε πως ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ πραγματοποίησε μια πολύ γεμάτη σεζόν με τη φανέλα των «πρασίνων», μετρώντας στην EuroLeague 10 πόντους με 7 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ στο ελληνικό πρωτάθλημα τελείωσε με 10.1 πόντους με 5.8 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ.
Το ποστ του Παναθηναϊκού για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ
Congratulations @juanchiviris41 for being named Best National Player in International Competition by @BaloncestoESP & @marca! Well deserved! 👏☘️#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/o3o14AXitR— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 20, 2025
