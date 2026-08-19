Ισπανία: Χωρίς Αλντάμα κόντρα στην Εθνική Ελλάδας

Γιώργος Σακελλάρης
Αλντάμα

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Η Ισπανία θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Σάντι Αλντάμα ενόψει του κρίσιμου ματς κόντρα στην Εθνική Ελλάδας για τα προκριματικά του MundoBasket 2027 (31/08, 19:00) στο «Telekom Center Athens».

Νοκ άουτ ο Αλντάμα ενόψει Εθνική Ελλάδας! Η Εθνική Ισπανίας θα αγωνιστεί δίχως τον αστέρα του NBA απέναντι στη γαλανόλευκη για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Ο Ίβηρας φόργουορντ δεν είναι ακόμα στην απαιτούμενη ετοιμότητα μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε και ο Τσους Ματέο δεν θα τον έχει στη διάθεσή του κόντρα σε Ελλάδα και Πορτογαλία για τα παράθυρα του Αυγούστου.

     

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