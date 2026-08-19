Ισπανία: Χωρίς Αλντάμα κόντρα στην Εθνική Ελλάδας
Νοκ άουτ ο Αλντάμα ενόψει Εθνική Ελλάδας! Η Εθνική Ισπανίας θα αγωνιστεί δίχως τον αστέρα του NBA απέναντι στη γαλανόλευκη για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
Ο Ίβηρας φόργουορντ δεν είναι ακόμα στην απαιτούμενη ετοιμότητα μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε και ο Τσους Ματέο δεν θα τον έχει στη διάθεσή του κόντρα σε Ελλάδα και Πορτογαλία για τα παράθυρα του Αυγούστου.
🚨 OFICIAL | Santi Aldama (@santialdama) no podrá concentrarse con la Selección en la Ventana de agosto.— Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 19, 2026
📝 MÁS INFO ⬇️https://t.co/83XmtLTpi0#LaFamilia #SomosEquipo pic.twitter.com/uqwKo3WBVh
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.