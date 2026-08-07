Εθνική Παίδων: Ήττα από την Ισπανία στην παράταση στο EuroBasket U16
Πολύ κοντά στη νίκη έφτασε η Εθνική Παίδων, ωστόσο δεν κατάφερε να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της για το EuroBasket U16. Η «γαλανόλευκη» γνώρισε την ήττα στην παράταση από την Ισπανία με 96-86. Η τελευταία επίθεση στην κανονική διάρκεια (83-83) ήταν για την Ελλάδα, όμως ο Μπάρλος αστόχησε σε ένα σουτ δύο πόντων.
Για την Εθνική ξεχώρισε ο Αντρέας Μπάρλος με 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ και ο Γιάννης Σπανός με 16 πόντους, 13 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Το Σάββατο (08/08) η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει στις 13:00 το Ισραήλ για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης.
Τα δεκάλεπτα: 19-23, 35-46, 61-64, 83-83 (κ.δ.), 96-86
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