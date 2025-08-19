Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Κορυφαίος Ισπανός του εξωτερικού
Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έχει στο μυαλό του το EuroBasket 2025, εκεί όπου θα οδηγήσει την Ισπανία σαν αρχηγός και ενώ ήταν ο άνθρωπος που πρωταγωνίστηκε στον τελευταίο τελικό του 2022, χαρίζοντας την κούπα στη χώρα του.
Η ισπανική ομοσπονδία και η Marca τον ξεχώρισαν σαν τον κορυφαίο Ισπανό παίκτη του εξωτερικού, δηλαδή εκτός χώρας. Ο Χουάντσο τη σεζόν που τελείωσε, είχε 10 πόντους με 7 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ κατά μέσο όρο στη EuroLeague με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ενώ στο ελληνικό πρωτάθλημα τελείωσε με 10.1 πόντους με 5.8 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ.
Με αυτόν τον τρόπο κατέκτησε τη συγκεκριμένη τιμητική διάκριση και διαδέχθηκε τον συμπαίκτη του στην εθνική Ισπανίας, τον NBAer Σάντι Αλντάμα.
⭐ #GalaBaloncestoEspaña2025 | 𝑴𝒆𝒋𝒐𝒓 𝑱𝒖𝒈𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒆𝒏 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒆𝒕𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍.— Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 19, 2025
🔥 @juanchiviris41 🔥@marca | #SomosEquipo pic.twitter.com/wFZTtgSKLz
