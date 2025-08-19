Παναθηναϊκός: Άρχισε η προπώληση των μεμονωμένων εισιτηρίων για την Euroleague της νέας σεζόν
Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε ότι άρχισε η προπώληση για τα μεμονωμένα εισιτήρια που αφορούν τους αγώνες που θα δώσει το «τριφύλλι» τη νέα σεζόν της Euroleague στο ΟΑΚΑ.
Όπως αναφέρει μάλιστα η «πράσινη» ΚΑΕ, στόχος πλέον είναι να γίνεται σε κάθε ευρωπαϊκή αναμέτρηση sold out στο γήπεδο, καλώντας τον κόσμο να στηρίξει για μία ακόμη χρονιά την προσπάθεια που θα κάνει η ομάδα του Εργκίν Αταμάν.
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της προπώλησης των μεμονωμένων εισιτηρίων για όλους τους εντός έδρας αγώνες της EuroLeague 2025-2026.
Η νέα σεζόν ξεκινά και το ΟΑΚΑ ανοίγει ξανά τις πόρτες του για να υποδεχθεί την πιο δυνατή φωνή της διοργάνωσης: τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Το γήπεδο που έχει ταυτιστεί με ιστορικές στιγμές και ανεπανάληπτη ατμόσφαιρα, καλείται και φέτος να γίνει το σημείο αναφοράς της ευρωπαϊκής πορείας μας.
Η παρουσία σας δεν αποτελεί απλώς στήριξη, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδομήσουμε τον δρόμο προς την κορυφή. Ο Παναθηναϊκός έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο, ειδικά όταν η δύναμη του πολλαπλασιάζεται από χιλιάδες φωνές, οι οποίες ενώνονται σε έναν παλμό.
Η διάθεση 15.000 εισιτηρίων διαρκείας, που ήδη αποτελεί ιστορικό ρεκόρ, είναι η απόδειξη της εμπιστοσύνης σας. Τώρα, το επόμενο βήμα είναι μπροστά μας. Να ζήσουμε όλοι μαζί μια σεζόν γεμάτη sold out σε κάθε ευρωπαϊκό αγώνα στο ΟΑΚΑ.
Η στιγμή είναι τώρα και δείχνει έτοιμη να αποτελέσει την αρχή για κάτι μεγάλο, για κάτι ιστορικό. Γιατί αδιαμφισβήτητα, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται τον κάθε έναν από εσάς για να γράψει τις επόμενες χρυσές σελίδες της ιστορίας του.
Η κορυφή ανήκει σε όσους δεν σταματούν να πιστεύουν. Τα λέμε στο ΟΑΚΑ!
Διαβάστε όλες τις σημαντικές λεπτομέρειες στο http://paobc.gr ή στο CLUB 1908!
