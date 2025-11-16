Μπαρτζώκας: «Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τι είναι σημαντικό στο μπάσκετ και δεν μιλάω για συγκεκριμένους παίκτες, αλλά για όλη την ομάδα»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στα λάθη που έκανε ο Ολυμπιακός στην Πάτρα, τονίζοντας πως η ομάδα του πρέπει να παίζει πιο απλά, ενώ δεν υπάρχει δικαιολογία κόπωσης τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Ο Ολυμπιακός πέρασε από την έδρα του Προμηθέα, αλλά παρά την άνετη επικράτηση, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έμεινε ευχαριστημένος.

Τα 21 λάθη στα οποία υπέπεσε η ομάδα του δεν τον άφησαν ικανοποιημένο, ενώ μάλιστα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου πως δεν υπάρχει τέτοια εποχή η δικαιολογία της κόπωσης. Λίγο νωρίτερα, στην κάμερα της ΕΡΤ, μίλησε για τον γκαρντ που αναζητεί ο Ολυμπιακός στην αγορά.

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

«Ευχαριστούμε τους φιλάθλους της ομάδας μας από την Πάτρα και την Πελοπόννησο που ήρθαν να δουν το παιχνίδι και να μας υποστηρίξουν. Εμείς πρέπει να είμαστε πάντα υποχρεωμένοι σε εκείνους και να παίζουμε όσο πιο σοβαρά γίνεται, ανεξάρτητα της νίκης ή της ήττας. Και αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό, ο Ολυμπιακός που έχει παντού κόσμο όπου και να παίζει, ο κόσμος του να νιώθει πως η ομάδα τον σέβεται.

Το κάνουμε σχεδόν πάντα. Σήμερα, όμως, δεν είμαι ικανοποιημένος γιατί κάναμε 21 λάθη. Καταλαβαίνω την ομάδα, ήταν το τέταρτο ματς που παίξαμε σε διάστημα 7 ημερών, κάναμε ταξίδια, υπάρχει κούραση, αλλά αν ως ομάδα καταφέρουμε όλοι μαζί να αντιμετωπίζουμε την κάθε φάση σοβαρά, το κάθε play αμυντικό ή επιθετικό, παίζοντας απλά, είμαστε πολύ καλή ομάδα. Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τι είναι σημαντικό στο μπάσκετ και δεν μιλάω για συγκεκριμένους παίκτες. Μιλάω για όλη την ομάδα. Είναι Νοέμβριος, δεν έχουμε δικαιολογία πνευματικής κόπωσης, έχουμε πολύ μεγάλες προκλήσεις μπροστά μας και πρέπει πάντα να παίζουμε σοβαρά.

Όπως πάντα, ο Προμηθέας είναι μια σοβαρή ομάδα. Είναι πρώτη στα κλεψίματα στο πρωτάθλημα, ήταν κάτι που το είχαμε επισημάνει. Έχει 14 μέσο όρο. Σήμερα εμείς κάναμε 21 λάθη. Προφανώς είμαστε καλή ομάδα, είμαστε ομαδικοί, είχαμε 31 ασίστ. Όταν κυκλοφορούμε την μπάλα καλά, είμαστε συμπαγείς και είναι δύσκολο για κάποιον να μας αντιμετωπίσει. Ένα ευχαριστώ στους φιλάθλους και τους παίκτες για τη νίκη. Επίσης, εύχομαι καλή τύχη στον Προμηθέα, που ξέρω πως έχει κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι».

Για το αν ο Ολυμπιακός θα τερματίσει αήττητος στη Stoiximan GBL: «Δεν είμαι μάντης... Το μόνο που κοιτάω είναι να προετοιμάζουμε την ομάδα για το επόμενο παιχνίδι. Δεν με ενδιαφέρει καν το ματς της Κυριακής που παίζουμε στον ΠΑΟΚ. Για εμάς υπάρχει το παιχνίδι της Παρασκευής και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Δεν είναι ζήτημα το αν τερματίσουμε αήττητοι. Το ζήτημα είναι να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι».