Ο Ολυμπιακός μέσα σε διάστημα 366 ημερών, έδεσε τους Σάσα Βεζένκοβ και Εβάν Φουρνιέ, στοχεύοντας να κατακτήσει κορυφές και να μπει στο νέο ΣΕΦ, με μπροστάρηδες τους δύο σταρ του.

Πέρασε κάτι περισσότερο από ένας χρόνος. Ήταν 25 Ιουλίου του 2024, όταν ο Ολυμπιακός επισημοποίησε τη μεγάλη επιστροφή του Σάσα Βεζένκοβ. Με διακοπή ενός έτους στο NBA, ο Σάσα Βεζένκοβ επέστρεψε στο... λιμάνι του. «Για όσα ζήσαμε, μα πιο πολύ για όσα θα ζήσουμε! Γύρισα στην οικογένειά μου» ανέφερε τότε το tweet της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ. Λίγες ημέρες αργότερα, οι φίλοι του Ολυμπιακού πήγαν στο αεροδρόμιο για να υποδεχτούν έναν άλλον σούπερ σταρ, τον Εβάν Φουρνιέ.

Πέρασε ένας χρόνος και μία μέρα από την επισημοποίηση της επιστροφής του Σάσα Βεζένκοβ. Ο Εβάν Φουρνιέ έδεσε τη δική του άγκυρα. Στην ομάδα με την οποία δέθηκε, προτού καν φορέσει τη φανέλα της, τον Ολυμπιακό. Στις 26 Ιουλίου του 2025, με έναν χρόνο και μία μέρα απόσταση από την επιστροφή του Βεζένκοβ, ο Γάλλος σούπερ σταρ επέκτεινε τη συνεργασία του με τους Πειραιώτες.

Δύο ημερομηνίες... σταθμοί πλέον για τον σύλλογο, που φρόντισε να δέσει τους ηγέτες του και είναι έτοιμος να χτίσει γύρω τους, στοχεύοντας στις κορυφές του μέλλοντος.

Για τον Σάσα Βεζένκοβ η επιστροφή στο μέρος και την ομάδα που μεγαλούργησε, μετά το διάλειμμα ενός έτους με τους Κινγκς, ήταν αναπόφευκτη. Το δέσιμό του με τον Ολυμπιακό είναι δεδομένο και ο MVP του 2023 στην EuroLeague δε θα μπορούσε παρά να επιστρέψει και να ηγηθεί.

Ωστόσο για τον Εβάν Φουρνιέ, τίποτα δεν ήταν αυτονόητο. Παρότι η σχέση του με τον Ολυμπιακό σημαδεύτηκε από το -γνωστό πλέον- un sacré club. Τη φράση που λάνσαρε μετά το Final Four του Βελιγραδίου το 2022 και συνεχίζει να ποστάρει σε κάθε αναφορά του για τους «ερυθρολεύκους». Οι Πρόεδροι, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος έσπευσαν να τον επιβραβεύσουν για την προσφορά του, το πάθος του και τον τρόπο που τίμησε τη φανέλα στην πρώτη του σεζόν, συνυφαίνοντας μια για πάντα το όνομά του με τον σύλλογο.

Olympiacos welcomed me like family. This isn’t a new chapter. It’s the continuation of something strong.

Couldn’t be happier to be part of this sacré club for 3 more seasons.❤️🤍

See you all soon pic.twitter.com/twXBX5h6gI